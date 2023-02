Israel deniega la entrada de Ana Miranda como parte de una misión de la Eurocámara

Las autoridades de Israel han denegado este martes la entrada al país a la eurodiputada del BNG Ana Miranda, que formaba parte de una delegación del Parlamento Europeo que visita estos días los territorios palestinos. La propia eurodiputada ha denunciado el caso en redes sociales, asegurando que Israel veta su entrada por su participación en la flotilla internacional de apoyo humanitario a Gaza en 2015. "Una afrenta diplomática, falta de respeto a la Eurocámara y penalización por haber participado en la Flotilla Internacional de 2015", ha afirmado Miranda.

Según ha explicado su partido en un comunicado, tras ser retenida en el control de la frontera en el aeropuerto de Tel Aviv durante más de seis horas, Miranda fue avisada de su expulsión con "total falta de respecto y arrogancia", siendo relocalizada en un vuelo a Madrid. "Que finalmente no me dejen entrar es el precio a pagar por defender los Derechos Humanos y denunciar la ocupación y el apartheid que Israel practica con el Pueblo Palestino", ha señalado la representante del BNG.

‼️Deportada por Israel!. Despois de moitas horas de agarda dende as 21h, Israel non me permite a entrada como membro da Delegación de Relacións con #Palestina do #ParlamentoEuropeo. Son case as 5 da mañá e expúlsanme no primeiro voo a Madrid ⤵️ pic.twitter.com/P6nBStgkdx