Investigan un supuesto delito contra la libertad sexual en O Son do Camiño

La Policía Nacional investiga un supuesto delito contra la libertad sexual en el festival O Son do Camiño de Santiago, que se celebró entre el jueves y el sábado de la semana pasada en el Monte do Gozo.



La investigación se ha abierto después de la denuncia interpuesta por una de las asistentes a la cita, según han informado fuentes policiales consultadas por Europa Press. Al parecer y dado que la víctima no recuerda nada, se estudia la posibilidad de que haya sido objeto de una sumisión química.

En concreto, los hechos que se investigan se produjeron, supuestamente, en una zona de acampada en las proximidades del lugar en el que tuvieron lugar los conciertos, que congregaron a varias decenas de miles de personas durante los tres días que duró el festival.