Investigan un pai de Poio polo accidente en moto do seu fillo de oito anos

A Garda Civil investiga o pai dun menor de oito anos, tras sufrir este un accidente cunha motocicleta que pilotaba no municipio de Poio. O neno resultou con feridas graves e tivo que ser hospitalizado.

Segundo informou o Instituto Armado, o incidente tivo lugar sobre as 19.30 horas do pasado sábado día 6, nunha chaira próxima ao lugar da Escusa, no municipio de Poio.

Tras ter coñecemento do accidente, desprazouse ata o lugar un Equipo de Ateigados do Subsector de Tráfico da Garda Civil Pontevedra. Alí, os axentes comprobaron que se trataba dun menor de oito anos de idade, que "sufrira un accidente cando pilotaba unha motocicleta que non tiña matrícula, carecía de seguro obrigatorio e de documentación", indicaron as mesmas fontes.

O neno resultou "ferido grave", indicou a Benemérita, e foi evacuado en ambulancia a un centro hospitalario. Atopábase acompañado do seu pai, veciño de Poio.

Ao proxenitor comunicóuselle que se procedía á súa investigación por coautoría "inductora" de dous supostos delitos; un contra a seguridade viaria por deixar conducir un vehículo a motor ao seu fillo menor de idade, sen permiso para iso, e outro delito por lesións imprudentes.

O Subsector de Tráfico da Garda Civil de Pontevedra recorda que, en materia de seguridade viaria, "o modelo de comportamento dos adultos deberá servir de guía aos menores".