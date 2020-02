Os encapuchados que agrediron e roubaron a unha familia de Renza (Vilagarcía) na noite do día 23 poderían usar inhibidores de frecuencia para anular o sistema de telefonía da vivenda e evitar que fose descuberta a súa presenza. A forma de actuar pon de relevo a profesionalidade dos compoñentes do grupo. Ninguén se decatou da súa presenza no lugar, a pesar de que tras saltar os muros da leira tiveron que rebentar a porta de entrada á casa.

Un matrimonio e a súa filla, menor de idade, víronse sorprendidos pola irrupción de catro persoas co rostro tapado, armadas e con acento estranxeiro. Os maniataron, amordazaron e distribuíron en habitacións diferentes. O home foi golpeado repetidamente para que lles dixese onde escondía o diñeiro. Como opuxo resistencia, ameazaron con cortarlle os dedos dunha man á súa filla.

SUCULENTO BOTÍN. Finalmente, indicoulles o lugar e levaron un botín duns 20.000 euros, ademais de xoias e outros obxectos de valor. Tal como chegaron, abandonaron a vivenda, sixilosamente, e no exterior é probable que lles estivo esperando un quinto compoñente do grupo criminal ao volante dun vehículo no que emprenderon a fuxida.

A familia pediu axuda aos veciños, o home foi atendido polos servizos sanitarios e presentou unha denuncia por roubo con violencia.