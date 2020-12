Investigadores da USC crean mapas de risco do virus para saber como se propaga

Investigadores da Universidade de Santiago de Compostela (USC), dirixidos por Ángel Miramontes desde o Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (Idega), traballan desde o inicio da pandemia na creación de mapas de risco da covid-19, que permitirían coñecer como se propaga o virus e, desta forma, tomar decisións "máis rápidas e axustadas" á situación.

O proxecto, no que traballan xeógrafos, analistas territoriais, enxeñeiros e economistas, forma parte do programa de micromecenazgo Sumo Valor, unha iniciativa promovida pola Vicerreitoría de Planificación, Tecnoloxías e Sustentabilidade e apoiada polo Consello Social da USC. A investigación está financiada, á súa vez, pola Axencia Galega de Innovación (Gain) da Xunta.

Unha das liñas do programa Sumo Valor, na que se enmarca a cartografía de risco do coronavirus, céntrase na loita contra a covid-19 a través do apoio a investigacións de diferentes áreas de coñecemento que contribúan a paliar os efectos da pandemia na sociedade.

Tanto empresas como particulares poden apoiar a este tipo de investigacións mediante microdoazóns -cantidades monetarias ou bens- por un valor non superior aos 3.000 euros. As doazóns poden efectuarse a través da páxina web do programa: https://www.usc.gal/gl/micromecenado/proxectos/microdoazons.html

ASÍ FUNCIONA O MAPA DE RISCO DA COVID-19. Para elaborar o mapa de risco, o equipo investigador obtén do Servizo Galego de Saúde (Sergas) os datos relativos aos contaxios, que se relacionan con toda a información territorial da que dispoñen: municipios, catastros, demografía, envellecemento e dispersión poboacional; así como outros datos máis concretos como a localización de farmacias, hospitais e centros de saúde, liñas de autobús e outras variables socioeconómicas como o PIB.

Tal e como se recolle nun comunicado da universidade compostelá, "a finalidade é coñecer como se comporta o virus, xa que varía moito dun concello a outro, ou mesmo dentro da mesma poboación". Para iso, o equipo xera mapas e informes temporais -semanais e quincenais- que mostran como aumenta ou diminúe un determinado brote e explican as causas que provocaron esa situación.

Unha vez obtidos os mapas, envían estes resultados tanto á Axencia Galega de Innovación como ao Sergas, o que serve de guía para a toma de decisións "máis axustadas en cada momento".

Durante a primeira etapa do proxecto, os investigadores levaron a cabo análises territoriais do comportamento da covid-19 en toda a xeografía galega. Agora, na seguinte fase, analizan o desenvolvemento do coronavirus "con máis detalle", a outras escalas. Céntranse tamén nas sete cidades galegas e nas áreas rurais máis significativas, xunto con aqueles puntos nos que se localiza un maior número de brotes.

Os investigadores, que colaboran con outros profesionais de diferentes puntos de España, Portugal, América, Sudamérica e Corea, aseguran que o obxectivo deste proxecto é "a longo prazo". "Unha vez que finalice a pandemia, disporemos dunha radiografía perfecta de como foi evolucionando no territorio galego", manifestaron.

No comunicado subliñaron ademais que estes mapas ofrecen outras moitas posibilidades, como a combinación dos seus datos cos doutras enfermidades -como a gripe común-, xa que a cartografía de risco ofrece "unha capacidade de análise moi ampla".