Los investigadores del caso Sonia Iglesias lo tenían claro el martes antes de iniciar el minucioso registro al que fueron sometidas la casa de la familia Araújo en San Mauro y sus parcelas anexas. "Vamos a quemar todos los cartuchos", anunciaron.

Los indicios acumulados desde el inicio de las pesquisas, el 18 de agosto de 2010, hasta su archivo provisional, se unieron a los nuevos datos obtenidos en el último semestre para ofrecer probabilidades de éxito, que, aunque lejanas, mantienen la esperanza de todas las personas relacionadas con la investigación.

La Policía, por una parte, ha puesto sobre la mesa "toda la tecnología de la que se dispone, que es superior a la que había años atrás", además de los recursos humanos necesarios para afrontar los trabajos con las mayores posibilidades de éxito.

Al mismo tiempo, desde la Fiscalía Provincial de Pontevedra se insiste en que no habrá descanso alguno hasta la obtención de datos que sirvan para el esclarecimiento de lo sucedido. El jefe del Ministerio Público, Juan Carlos Aladro, que ha llevado personalmente las pesquisas desde el primer momento, no va a darse por vencido, y piensa que si no se obtienen pruebas en estos días, esos avances llegarán, antes o después.

El fiscal ya luchó en su día porque la jueza sometiese al entonces investigado, Julio Araújo, al test de la verdad, pero esa posibilidad fue rechazada por el Juzgado de Instrucción en primera instancia y, tras el recurso planteado por Aladro, también por la Sección Cuarta de la Audiencia presidida por Nélida Cid.

CASA Y FINCAS EN VENTA. Un elemento que pudo haber precipitado el registro efectuado este martes por la Policía pudo ser el hecho de que tanto la vivienda como las parcelas colindantes se encuentran en proceso de venta. Este factor, unido a los indicios en poder de los investigadores que determinarían la posible presencia de algún vestigio en el lugar (ya fuese el cuerpo de Sonia Iglesias, ya fuese cualquier otra prueba) pudo influir en la intervención en el barrio de San Mauro.

Los agentes de la Policía Nacional desplazados a Pontevedra desde Madrid con todos sus equipos permanecerán en la Boa Vila al menos dos días más, lo que indica que planean nuevas actuaciones sobre el terreno, ya sea en la misma ubicación, ya sea en otros puntos que consideren de interés para hacer avanzar el caso.

La desaparición de Sonia, pues, sigue siendo prioritaria para las fuerzas de seguridad.