O titular dunha leira situada no municipio coruñés de Outes na que a Garda Civil achou unhas 2.500 plantas de marihuana foi investigado por un como presunto autor dun delito contra a saúde pública.

Nun comunicado, o instituto armado explica que, após ter coñecemento da existencia desta plantación en Cando-Outes, a Patrulla Fiscal e de Fronteiras (PAFIF) da Garda Civil de Noia desprazouse ao lugar, onde observou unha plantación duns 2.300 metros, composta por 2.500 plantas. A leira supostamente atopábase amparada como plantación industrial de cáñamo.

No punto e despois de obter as autorizacións pertinentes, a Garda Civil recolleu mostras das plantas para a súa remisión ao laboratorio e comprobar a porcentaxe de THC, que non pode ser maior ao 02% para a consideración de cáñamo industrial.

Con todo, o instituto armado sinala que os resultados indicaron que as mostras enviadas tiñan unhas porcentaxes do triplo do autorizado.

Ademais, despois de comprobar a devandita plantación carecía da autorización da Axencia Española do Medicamento, a Garda Civil procedeu ao corte e destrución das plantas atopadas, as cales arroxaron un peso de 900 quilogramos.