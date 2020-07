Investigado en Mos o dono de 40 cans tras a morte de galiñas e coellos

A Garda Civil investiga por un delito de danos ao propietario duns cans que supostamente entraron na propiedade dun veciño de Mos e causaron a morte de varias galiñas e coellos.

Segundo informou o Instituto Armado, as investigacións realizadas polos efectivos do Posto da Garda Civil de Mos e o equipo do Seprona de Vigo iniciáronse por mor da denuncia que presentou este veciño do municipio, na que relatou que os cans entraran na súa propiedade e, ademais de causarlle "graves danos nos galiñeiros", matáronlle todas as galiñas e coellos que tiña.

O valor dos danos denunciados ascende a uns 2.000 euros, sinalaron as mesmas fontes. Unha vez identificado o propietario dos cans, os efectivos da Garda Civil, acompañados dun axente ambiental da Xunta, inspeccionaron o interior da leira do propietario dos cans, que resultou ser un veciño do mesmo municipio, de 44 anos, con varios antecedentes policiais por motivos similares.

"No interior da leira sitúase unha construción con finalidade de floco que non se atopa dada de alta e cuxas condiciones de construción e salubridade non se axustan á normativa vixente", sinalaron as mesmas fontes.

Ademais, púidose comprobar que este veciño tiña 40 cans, algúns de razas perigosas, e non todos co chip de identificación, subliñou a Benemérita. Pola súa banda, esta persoa tampouco ten autorización para xestionar o núcleo zoóloxico que conforman os cans que ten, "nin acredita a súa condición de criador ou vendedor de cans potencialmente perigosos", engade.

As comprobacións levadas a cabo concluíron coa notificación deste veciño como presunto autor dun delito de danos como responsable dos cans que supostamente causaron a morte das galiñas e coellos do seu veciño.

As dilixencias foron entregadas no xulgado de garda de O Porriño, no que terá que acudirse cando sexa requirido.

Ao mesmo tempo formuláronse varias denuncias por distintas infraccións administrativas relacionadas principalmente cos rexistros documentais e microchips dos animais, así como á lei 4/2017, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia, que foron remitidas á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente.