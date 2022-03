La investigación dirá si a Eirín se le acusa de asesinato por la muerte de Jessica

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Caldas de Reis, Marcos Díaz, decretó este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del vecino de Barro José Eirín Iglesias, investigado por un delito de homicidio o asesinato, punto este que se concretará a lo largo de la instrucción, que sigue abierta en sede judicial.

La comparecencia en el Juzgado de Eirín Iglesias estaba prevista para las 10.00 de la mañana y se produjo con apenas cinco minutos de diferencia sobre esa hora. Para entonces, delante de la puerta de los juzgados había ya un grupo de unas doce personas esperando para recriminarle sus actos. En apenas unos segundos y con la cara tapada, hizo su entrada en el edificio entre gritos y muestras de nerviosismo de la familia y amigos de la víctima.

Aunque se especulaba con que el investigado se acogiese a su derecho a no declarar, la estancia en las instalaciones se prolongó cuatro horas antes de que el movimiento de guardias civiles y vehículos policiales hiciese sospechar su salida. Finalmente, sobre las 14.00 horas, se produjo la salida, también entre insultos de la familia y allegados de la joven, que incluso llegaron a golpear el furgón policial, frustrados con el cordón de la Guardia Civil con el que se impidió incluso el contacto visual con el acusado.

El juez da por válidas con esta decisión las diligencias preliminares de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra, que el jueves día 17 se sumó a las tareas de investigación del siniestro en el mismo instante en que el accidente que dejó gravemente herida a Jessica y acabó causándole la muerte, dejó de parecer un simple siniestro al mostrar evidencias de haber sido provocado.

La cuestión es si este ánimo de crear un choque con el que dañar a Jessica, la mujer con la que pretendía relacionarse y que había rechazado, era premeditado y planeado –lo que llevará a la petición de una condena por asesinato– o si surgió de un modo espontáneo y se consideraría homicidio u homicidio doloso.

CÁMARAS. En la jornada del lunes se supo que el presunto acoso que José Eirín habría ejercido sobre Jessica había sido más largo en el tiempo y más intenso de lo que a simple vista podía parecer.

El hombre se hizo con su número de teléfono, obligándola a ella a bloquear sus llamadas e intentos de contacto y habría prolongado su obsesión con otros supuestos delictivos que nunca fueron denunciados como el perseguirla para observarla desde la distancia, o tratar de espiarla en la vivienda familiar de Constenla, en Porráns. De este modo, la familia habría instalado cámaras en el exterior del inmueble para mantener la vigilancia.

MANIFIESTO. Se trata de afirmaciones sobre el acusado que añaden dureza a unos hechos que han resultado fatales para esta joven, pero que han llegado a formar parte del manifiesto de la familia y amigos, leído este lunes en la concentración de protesta celebrada en el Concello de Barro. De este modo, el círculo familiar clama por hacer pública una situación de acoso que agravaría los hechos imputables al ahora ingresado en prisión si se confirma en el proceso de la investigación judicial.

Momentos de tensión a la salida de José Eirín del juzgado de Caldas. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

El abogado de Eirín Iglesias fue el caldense Celestino Barros y acudió a las instalaciones aunque declinó hacer declaraciones, mientras que el fiscal, Alejandro Pazos, compareció telemáticamente desde Pontevedra. Se trata del mismo fiscal que ha instruído causas como la de las dos niñas asesinadas en Moraña a manos de su padre. Precisamente aquel terrible delito, que fue condenado con la primera sentencia de prisión permanente revisable en España, fue uno de los que hizo que en Galicia se modificase la Ley para incluír los casos de violencia vicaria: el daño a los hijos para atacar a las mujeres.

IGUALDAD. En este caso también existe controversia sobre la tipificación, dado que no se ha considerado un crimen de violencia de género, pese a que inicialmente se acusa a un hombre de haber acabado presuntamente con la vida de una mujer que le rechazó y a la que acosaba. Tal y como se ha explicado por parte de las fuentes oficiales en las últimas horas, la Ley Integral de Violencia de Género no contempla que pueda calificarse así un delito en el que no ha habido relación sentimental entre agresor y agredida. Este es el caso, porque todas las fuentes conocedoras de la situación insisten en que la joven no solo no aceptó la idea de una relación, sino que trató de evitar todo posible contacto cuando él persistió en su empeño.

A este respecto se pronunció el lunes, entre otros, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha aclarado que la investigación será la que determinará si "hay algo más detrás" del siniestro, recordando que es el propio Ministerio de Igualdad "quien decide si ha sido un caso de violencia machista o de violencia de género" y, en caso de ser así, "se hará el oportuno trámite".

CONCENTRACIONES. Frente a esto, y para sumarse a la protesta celebrada este lunes, el Colectivo Feminista sí ha convocado concentraciones de repulsa este martes en toda Galicia. Se trata de manifestaciones en las que se señala que este crimen, como tal, puede calificarse de feminicidio.

De hecho, Susana Rosillo, del colectivo, acudió a las puertas de los Juzgados a exponer la postura de la asociación. "Os indicios apuntan a unha obsesión. Estaba a ser acosada desde hai tempo por este individuo e todo apunta a un feminicidio", aclaró antes de explicar que ante estos casos el colectivo siempre convoca concentraciones de repulsa. La de Pontevedra será este martes a las 20.00 en la Praza da Peregrina.

"Demostrar un acoso é complicado, pero ante a dúbida denuncia, denuncia, denuncia" porque "non se pode mirar para outro lado", concluyó.

"Que pague coa pena máxima por arrincarnos o que máis queriamos"

Cientos de personas acudieron a la concentración vecinal convocada por allegados a la víctima en la que una amiga de Jessica leyó un manifiesto en el que se desvela abiertamente el acoso que padecía la joven. "Jessica tiña toda a vida por diante e plans de futuro que lle foron arrabatados do xeito máis cruel. O acusado de arricarlle a vida e feminicida, José Eirín, estaba obsesionado con ela. O acoso ao que Jessica se veu envolta por parte deste individuo non ten nome", indicó la amiga de la joven.

"Ningunha muller merece ser acosada tan brutalmente. A vida de Jessica estaba sendo condicionada polo acoso deste individuo. Poñer cámaras de vixiancia na vivenda e mudar de teléfono son só algunhas das medidas que Jessica tivo que facer para intentar mitigar o acoso exercido por José Eirín", desveló esta lectura en la que se aclaró que "o machismo que irradia a súa obsesión por ela, fixo que este ser, posiblemente, se crese coa potestade de arrincarlle a vida a Jessica, do mesmo xeito que teñen feito outros feminicidas", antes de pedir a la sociedad en general: "Non nos amedrentemos cando vexamos unha situación de acoso porque sexa veciño, coñecido ou descoñecido, porque os feminicidas tamén viven preto de nós". Indicando que la tolerancia con estas situaciones puede tener un desenlace fatal.

NUNCA LO IMAGINARON. Así, pidió "non podemos permitir que este caso quede no esquecemento porque sabemos que pode haber moitas mulleres que agora mesmo poden estar sendo acosadas. Nós nunca chegamos a pensar que José Eirín rematase coa vida de Jéssica, pero aconteceu. Isto non pode suceder máis!".

La portavoz, que también recordó su excepcional carácter y su amor por los niños, pidió "xustiza pola vida de Jessica. Sabemos que nunca máis a imos recuperar, que nunca máis poderemos ver o seu sorriso, nin escoitar a súa voz, e por iso clamamos que este caso non quede no esquecemento. Queremos que pague coa pena máxima por arrincarnos o que máis queriamos nesta vida".