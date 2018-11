A Garda Civil, en colaboración co servizo de inspección veterinaria de Gardacostas da Xunta, inmobilizou un total de 153,5 toneladas de cigala sen trazabilidade nin garantías sanitarias en empresas con base no Porto da Coruña destinadas á distribución de produtos alimenticios. En total, calcúlase que o valor da mercadoría inmobilizada ascende a 4,5 millóns de euros.

Segundo informa a Benemérita, esta trátase da segunda fase da operación Pinza Roja, pois a primeira se realizou o pasado 4 de xullo e na que se interviñeron outras 45 toneladas de cigala.

O operativo iniciouse cando a Garda Civil tivo novos indicios de comercialización desta especie sen as debidas garantías, de modo que se realizou unha inspección na empresa no Porto da Coruña, onde se inmobilizaron 863 caixas de cigala conxelada que pesaban máis de 2 toneladas e que carecía de documento algún que garantise a súa trazabilidade.

Como a mercadoría procedía doutra empresa, procedeuse tamén á inspección das súas instalacións, onde se localizaron outros 746 lotes do produto cun peso de máis de 153 toneladas.

Ademais, nesta compañía distribuidora se interviñeron 165 sacos de antioxidante para a conservación de crustáceos, unha cantidade que se estimou "moi superior á necesaria", segundo indica a Garda Civil. As posteriores análises do Laboratorio de Saúde Pública de Galicia determinará as actuacións no ámbito penal ou administrativo.

A OPERACIÓN CONTINÚA ABERTA. Así, a operación continúa aberta debido ao inxente volume de marisco que se ten que inspeccionar e ás difíciles condicións de traballo no interior das cámaras frigoríficas, con temperaturas aproximadas de -22 graos e que, en sensación térmica, baixan até os -40.

Por todo iso, levantouse acta de denuncia ao responsable da empresa e a un transportista de Guipúscoa que foi sorprendido descargando tres palés de cigalas, sen documentación nin facturas de compra, nas instalacións da empresa conxeladora.

Toda as actuacións incluídas dentro desta operación foron remitidas ao xefe territorial do servizo marítimo da Garda Civil na Coruña.