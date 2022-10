Interventor del Alvia

El interventor del Alvia que descarriló en Angrois, Antonio Martín Marugán, alegó que "no sabía en qué punto kilométrico" estaba el tren cuando realizó la fatídica llamada al maquinista, el monfortino Francisco José Garzón Amo, ni tampoco "que existiese ninguna curva" peligrosa como la de A Grandeira.

Unos "segundos después", reconoció, el convoy descarriló. "Si yo supiese las consecuencias de esa llamada, soy el menos indicado para hacerla porque voy dentro del tren", admitió a preguntas del fiscal Mario Piñeiro.

En una sesión que comenzó con media hora de retraso sobre la hora prevista por haberse olvidado los papeles en el hotel el representante del ministerio público, el interventor del Alvia se presentó como un simple revisor de tren que, como tal, no conoce "la vía ni el itinerario", ni "tampoco que estuviese desconectado o conectado el ERTMS". De ahí que realizase la llamada "en ese momento como pudo ser cualquier otro".

"NO RECORDABA" LA LLAMADA. Sus explicaciones, eso sí, fueron todo lo contrario a concisas cuando el fiscal le inquirió sobre su mentira a la Policía, ante la que negó "hasta dos veces" la existencia de la llamada, según declaró este martes en la misma sala un agente que participó en el atestado. "Yo no recuerdo... No me acordaría en ese momento", desvió con voz titubeante.

Y cuestionado sobre la idoneidad de realizar esa comunicación al maquinista que versaba sobre un asunto que, tal y como reconoció, tendría lugar "una hora después", como era que unos pasajeros "de Madrid" se apeasen en Pontedeume, reconoció que "sí pudo haber esperado [a llamar], pero no sabía que fuese a despistar" al conductor del convoy.

Vigilante del Alvia

"Los maquinistas hablaban sobre esa curva en corrillos. Los tengo oído decir que era bastante peligrosa". El vigilante de Prosegur del Alvia siniestrado en Angrois, Celso Cástor González Conde, apuntó ayer al riesgo en A Grandeira como factor influyente en el descarrilamiento del Alvia a tenor de lo que escuchado a conductores de Renfe.

Una circunstacia que va más allá de la desconexión de ETRMS o la falta de señalización y que señala directamente a la construcción de la infraestructura, con uno de los radios más cerrados de la red ferroviaria española pese a que el exjefe de seguridad de Adif Andrés Cortabitarte, acusado junto al maquinista por la tragedia, aseguró que "esa curva es una cualquiera de las miles que hay en España".

Asimismo, entró en contradicción con el interventor que realizó la fatal llamada al maquinista -iban sentados al lado-, quien dijo haber colgado el teléfono segundos antes del accidente. "Yo recuerdo que él tenía el móvil en la mano cuando descarrilamos. Mi impresión es que el conductor debió de tirar el teléfono al darse cuenta de la curva, pero si no seguirían hablando", explicó Celso Cástor, quien añadió además que el contenido de la llamada "no era urgente".

Preguntado por Renfe y Adif sobre si era posible saber que se aproximaba la curva, lo que apuntaría a un error humano que por otra parte nadie niega, el vigilante dijo que "sí, porque muchos viajeros ya estaban de pie para bajarse en Santiago". Además, dijo que "ese día se notaba que el tren iba demasiado rápido en esa zona".