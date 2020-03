Interceptan en Lalín un peregrino francés en bicicleta que facía o Camiño

A Garda Civil de Pontevedra, dentro das actuacións de vixilancia do cumprimento das medidas do estado de alarma, localizou este martes no municipio pontevedrés de Lalín a un peregrino francés en bicicleta que se atopaba facendo o Camiño de Santiago.

Para garantir a limitación de movementos decretada polo Goberno para frear a epidemia de coronavirus, as patrullas comproban estes días as distintas rutas do Camiño de Santiago para evitar a presenza de peregrinos e auxiliar aos poucos que aínda nestes momentos non regresasen ao seu lugar de orixe.



No marco destas actuacións, unha patrulla de Lalín interceptou este martes a un mozo de 29 anos, de nacionalidade francesa, que transitaba coa súa bicicleta por unha das rutas do Camiño de Santiago, concretamente á altura do quilómetro 297 da N-525.



O mozo dixo aos axentes que carecía de recursos económicos para regresar ao seu país e que se dirixía ao domicilio dun coñecido na localidade de Cea (Ourense), tras pasar varias noites nos montes de Castela e Galicia, con intención de pasar alí o confinamento establecido polo Goberno.

Os axentes realizaron entón xestións cos servizos de emerxencias ao obxecto de buscarlle un aloxamento onde poder pasar a noite ata que se solucionase a súa situación.

Finalmente, por medio do 112, conseguiuse situalo nun albergue na localidade de Santiago de Compostela, a espera de que se xestione o seu regreso a Francia ou ao seu aloxamento alternativo.