Interceptados seis polizones en el puerto de Ferrol relacionados con una mafia albanesa

La Policía Portuaria ha interceptado a seis polizones en un buque en el Puerto de Ferrol vinculados con una mafia albanesa en el norte de España que pasa personas de manera ilegal al Reino Unido, lo que ha motivado de nuevo la denuncia de falta de agentes y medios frente a estas situaciones.

Así, por parte de la Sección Sindical de CCOO del Puerto de Ferrol han comentado a Europa Press que tienen "un problema con una mafia albanesa asentada en el norte de España" que antes "solo utilizaba el puerto de Santander y el de Bilbao para pasar al Reino Unido", pero ahora "se encuentran que en Ferrol apenas" tienen "efectivos para cubrir todas las responsabilidades y funciones".

En este sentido, por parte de la Sección Sindical de CCOO del Puerto de Ferrol, su secretario general, Francisco José Pena Varela, ha asegurado a Europa Press que "ya llevan muchos intentos y en algún caso lo consiguieron" porque no dan abasto al no tener "ni personal, ni medios". Así, han comentado que Galicia sigue "siendo la única Comunidad Autónoma donde la Policía Portuaria de sus puertos de interés general no tiene ni defensa, ni grilletes, ni formación adecuada para este tipo de situaciones".

Si bien, "normalmente intentan" pasar de noche, en la tarde de este domingo trataron de introducir en Ferrol a seis polizones, que fueron interceptados por un agente portuario que estaba a pie del buque donde los localizaron.

Mientras, el agente que se encontraba en la torre de control del Centro de Coordinación de Servicios fue el que avisó de la presencia de los polizones a las fuerzas y cuerpo de seguridad. Según han destacado fuentes portuarias, "van cogiendo confianza y aumentarán la presión como hicieron en otros puertos".

Por ello, Francisco José Pena Varela reclama a la empresa "más agentes y medios". "Tenemos un problema que si no se ataja pronto se enquistará y se volverá peligroso", advierte.