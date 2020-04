Interceptado en Pontecesures a 129 km/h nun tramo de 50 cando ía ver a súa moza

A Garda Civil interceptou a pasada fin de semana na localidade de Pontecesures (Pontevedra) a un veciño do municipio de Ribeira (A Coruña) cando circulaba a 129 quilómetros por hora nunha zona limitada a 50. Ademais, o seu desprazamento non respectaba as restricións de mobilidade da orde de confinamento debida á crise sanitaria.

Segundo informou o Instituto Armado, os feitos producíronse o pasado venres, sobre as 16,30 horas, no quilómetro 85,500 da estrada N-550, "un punto especialmente perigoso para a seguridade viaria", matizou, situado nas proximidades do centro urbano da localidade de Pontecesures, no transcurso dun control de velocidade establecido por efectivos do Destacamento de Tráfico de Pontevedra.

O vehículo que, "por razóns de seguridade" non puido ser interceptado por en o punto de notificación avanzado "debido ao notorio exceso de velocidade", destacaron as mesmas fontes, foi alcanzado momentos despois no centro urbano de Pontecesures.

O condutor do vehículo resultou ser un veciño de Ribeira que, ademais de dar positivo indiciario no consumo de sustancias psicoactivas, "estaba a alterar as restricións de mobilidade establecidas para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo Covid-19, ao non argumentar outra causa que non fose a de ir visitar á súa moza", subliñou a Garda Civil.

"A presenza de alcol ou drogas e o exceso de velocidade son circunstancias concorrentes en gran parte dos accidentes con feridos graves ou falecidos nas estradas de Galicia", advirte a Benemérita.

MULTAS. Por este motivo, a Agrupación de Tráfico da Garda Civil compatibiliza este tipo de controis cos específicos para a vixilancia do cumprimento das medidas adoptadas para a xestión da crise sanitaria.

Neste caso o condutor foi denunciado por quebrantar o confinamento establecido polas autoridades sanitarias. Como consecuencia dos feitos o vehículo foi inmobilizado e o individuo retornou ao seu lugar de orixe.

Ademais, sinalan as mesmas fontes, podería enfrontarse a unha multa de mil euros se se confirmase o resultado indiciario en drogas polo laboratorio e a outra multa de 600 euros polo exceso de velocidade.

Ambas as infraccións "de carácter moi grave" teñen aparellada, ademais, a perda de seis puntos do permiso de condución, conclúen as mesmas fontes.