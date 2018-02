Interceptado un octogenario que conducía en sentido contrario por la A-6

Un home de 84 anos foi interceptado por axentes de Tráfico mentres conducía en sentido contrario pola A-6 ao seu paso polo municipio coruñés de Aranga, tras o que se lle interveu o permiso de conducir e solicitouse examinar as súas condicións psicofísicas para manexar vehículos a motor.

Os feitos ocorreron o pasado 24 de febreiro sobre as 12:50 horas nas inmediacións do quilómetro 549 da autovía A-6, onde varios axentes pertencentes ao Destacamento de Tráfico da Garda Civil da Coruña, integrantes do dispositivo de seguridade viaria da XXII edición do Rally da Coruña, prestaban servizo.

Un vehículo pesado que circulaba en dirección A Coruña emitiu varios asubíos que escoitaron os axentes, que de inmediato se decataron da presenza dun turismo que circulaba en sentido contrario pola autovía, é dicir, en sentido Madrid pero pola plataforma cara á Coruña, informou este luns a Garda Civil nun comunicado.

INTERCEPTADO. Varios vehículos realizaron manobras evasivas para evitar chocar co vehículo infractor e os axentes iniciaron a marcha para tratar de deter ao turismo conducido polo octoxenario facendo uso dos sinais ópticos e acústicas do vehículo oficial, mentres circulan en paralelo pola plataforma en sentido Madrid, sen lograr o seu obxectivo.

Entón, os axentes adiantáronse e realizaron un cambio de sentido na mediana da autovía para deter a circulación daqueles vehículos que o facían en sentido correcto e interceptar ao vehículo que o facía en sentido contrario, dado o evidente risco que esta condución entrañaba para os usuarios da vía.

Unha vez detido do vehículo infractor, o Equipo de Ateigados e Informes intervén preventivamente o permiso de condución do octoxenario e instruíndose as preceptivas dilixencias para a súa remisión ao Xulgado de Instrución de Betanzos (A Coruña).

Así mesmo, insta á Xefatura Provincial de Tráfico a incoación dun expediente administrativo para determinar se as condicións psicofísicas do investigado son as idóneas para a condución de vehículos a motor.