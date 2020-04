Os insultos dos veciños provocan crises de ansiedade a dous transeúntes en Marín

Os insultos e improperios que os veciños proferiron a dous viandantes que saíran de casa en Marín, por causas xustificadas, provocaron que os dous teñan que ser atendidos tras sufrir un ataque de ansiedade. A Policía Local asegura que estas persoas tiñan permiso para saír de casa e portaban a documentación que acreditaba que o seu desprazamento era xustificado e, a pesar diso, os veciños ao velas na rúa, comezaron a atacalas verbalmente desde as súas fiestras.

Ante esta situación, que se empeza a repetir bastante a miúdo —o fenómeno coñécese popularmente como 'policías de balcón'—, as autoridades fixeron un chamamento para que a xente "non se tome a xustiza pola súa man".

Desde a Policía Local de Marín pediron que se se aprecia que alguén sae de casa sen autorización chamen ás forzas e corpos de seguridade do Estado. Os axentes serán os encargados de pedir os xustificantes necesarios e realizarán as comprobacións que se precisen para actuar atendendo ao establecido polo Goberno no real decreto de estado de alarma.

A Policía Local entende a "indignación" que produce entre a xente que está en casa ver a outros na vía pública, pero reiteran que todas as denuncias destes casos "irregulares" deben realizarse polas vías establecidas.