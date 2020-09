Los institutos abren sus puertas con escasas incidencias en una jornada con protestas

Galicia vivió este miércoles un paso más en la reincorporación de los alumnos a los centros educativos. Cerca de 93.000 estudiantes regresaron a clase en primero y segundo de Eso, el primer curso de Bachillerato y el primero de FP, en una jornada que, a pesar de la incertidumbre que marca este nuevo periodo educativo, transcurrió con relativa normalidad y sin incidencias de peso.

La reincorporación se produjo en medio de una convocatoria de huelga de profesorado y protestas y concentraciones en una docena de localidades para criticar la gestión de la Xunta en la reapertura y adaptación de los centros. Los sindicatos exigen "más recursos" y "protocolos iguales" en las diferentes etapas educativas.

La Consellería de Educación limita el seguimiento del paro a un 3,17% de los profesores, en una protesta que tuvo más peso en Pontevedra y Lugo, con un 4,52 y un 3,71% de apoyos. No obstante, la huelga se realizó con una circunstancia excepcional y en la línea de lo ocurrido en primaria: unos servicios mínimos superiores a los habituales, con el argumento de las medidas de adaptación al pandemia.

Los sindicatos piden más recursos en el arranque de un año académico con mascarillas, distancia, mamparas y semipresencialidad

Las organizaciones CIG-Ensino, CC.OO-Ensino, CSIF y STEG, representantes de asociaciones de padres y colectivos estudiantiles celebraron concentraciones en una docena de municipios gallegos coincidiendo con el paro en la educación. En Santiago, cerca de un centenar de personas protestaron ante la sede de la Consellería de Educación, en San Caetano, coreando frases como "menos mamparas y más profesores".

Suso Bermello (CIG-Ensino) advirtió de que los refuerzos adoptados por la Xunta para iniciar el curso son "pequeños, totalmente insuficientes", y censuró la "arbitrariedad" de la inspección educativa y de la consellería a la hora de abordar las solicitudes de los centros para poder realizar desdobles.

Así, mientras unos cuentan con condiciones "mínima mente dignas", otros no cuentan "ni con la mitad de lo necesario", obligados a recurrir a la semipresencialidad a pesar de contar con espacios suficientes.

Luz López, de CC.OO. Ensino, criticó que todavía están pendientes las evaluaciones de riesgo de cada centro y la dotación de personal de limpieza y de comedores para poder atender las necesidades extraordinarias derivadas de la pandemia, sobre todo ante la instalación de mamparas para poder reducir las distancias de seguridad.

"Hay muchas cosas que faltan, y no nos vale la improvisación. En marzo todos lo entendíamos, ahora después de seis meses no la toleramos. Hubo mucho tiempo para planificar", censuró, para animar a todos los docentes a denunciar las irregularidades e incumplimientos que se produzcan en los centros.

En esa línea, valora "positivamente" que se incorporase la distancia de 1,5 metros del protocolo del 31 de agosto y la incorporación de 1.107 docentes de secundaria y bachillerato para poder realizar los desdobles, pero aún así consideran que son medidas "insuficientes".

El retorno a los institutos se completa este jueves y viernes

JUEVES Y VIERNES. Tras esta primera jornada de regreso a las aulas de los institutos, este jueves les toca incorporarse a los casi 63.000 alumnos de tercero de ESO, segundo de Bachillerato y segundo curso de FP. Y el viernes lo harán unos 27.000 alumnos de cuarto de Eso y de FP básica. A todos ellos se suman los 24.000 estudiantes de enseñanzas de régimen especial (adultos, artísticas y deportivas) que se deben incorporar a lo largo de toda la semana.

El titular de Educación, Román Rodríguez, remitió una misiva a la Delegación del Gobierno de Galicia para solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado y de la Policía Local para evitar que se produzcan aglomeraciones en los entornos de los centros e institutos, especialmente en los momentos de entrada y salida.

Una semana más de margen para la adaptación

Igual que en el resto de centros de enseñanza, los institutos cuentan con protocolos de higiene y medidas de seguridad, como diferentes itinerarios para entrada y salida de los centros, geles desinfectantes, horarios distintos y espacios delimitados para recreos, así como el uso de mascarillas obligatorias.



Distancia de seguridad

La apertura de los centros de secundaria y bachillerato arranca con una semana de retraso con respecto a la fecha prevista inicialmente, debido a que la consellería pospuso el inicio de las clases para que los centros tuvieran tiempo a organizarse, ya que se produjo un cambio en el protocolo relacionado con el criterio en la distancia de seguridad, que pasaba de ser de un metro entre silla y silla a un metro y medio, como demandaban los sindicatos.



Mamparas y semipresencialidad

Esta modificación, que se produjo el 31 de agosto, no ha sido la única, ya que la consellería actualizó los criterios la semana pasada, ante la evidencia de que, incluso desdoblando las aulas, no se podía garantizar la distancia de seguridad en los centros y muchos no tenían la posibilidad de adaptar espacios comunes o buscar aulas extras. Desde la consellería, las alternativas fueron la instalación de mamparas, que permiten en ese caso reducir la distancia entre pupitres, u optar por la semipresencialidad en los centros.



Según el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, estas medidas se aplicarían para dar solución a problemas "específicos", en centros escolares que no pudieran realizar desdobles al no contar con espacio suficiente.



Turnos de tarde

No obstante, son unos cuantos los centros que han tenido que optar por esta opción, al igual que por la semipresencialidad, y otros tantos que han tenido que recurrir a realizar turnos de tarde, con las dificultades que implica de cara a la conciliación tanto en alumnos como profesores.



"No estamos en contra de la semipresencialidad cuando no es posible hacer desdobles de aulas, pero la semipresencialidad no está regulada, no se dieron instrucciones a los centros de como llevarla a cabo y el teletrabajo tampoco está regulado en educación", asegura Luz López (CC.OO).