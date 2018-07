La institución del Valedor do Pobo niega las acusaciones sobre Otero

La institución del Valedor do Pobo ha hecho público este domingo un comunicado en el que indica que su titular, Milagros Otero, "no participó en el procedimiento administrativo" relativo al nombramiento de una persona para un puesto de libre designación y que finalmente fue anulado por el TSXG por irregularidades en el proceso.

En la nota emitida por la institución del Valedor do Pobo se dice que su titular "se abstuvo de intervenir" en dicho procedimiento y que fue sustituida por el adjunto al Valedor, "en aplicación de lo que prevé la Ley del Valedor".

La sentencia del alto tribunal gallego ha anulado el nombramiento para la plaza de jefa del Servicio de Administración y Personal del Valedor do Pobo, al recoger en la sentencia que la titular de la institución intercedió para otorgársela a una candidata, cometiendo "arbitrariedad" y "desvío de poder".

El fallo judicial señala que Otero intercedió para que el cargo recayera en María Puy Fraga, una persona de su confianza y hermana del portavoz del grupo del PPdeG en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy.

En la comunicación hecha pública este domingo se señala que la Valedora do Pobo "firmó la anulación del nombramiento y, por lo tanto, el cese de la persona que ocupaba la plaza de jefa de Servicio de Administración y Personal en los términos indicados en la reciente sentencia del TSXG".

Además, se indica que "se trató de un procedimiento de libre designación que fue objeto de convocatoria pública" y que la titular de la institución del Valedor do Pobo "quiere mostrar su respeto por las resoluciones judiciales y estudiará aquellos aspectos de la sentencia que puede no compartir a los efectos de un posible recurso, dado que la propia sentencia indica que no es firme".

La oposición ya ha pedido la dimisión de Milagros Otero al frente del Valedor do Pobo