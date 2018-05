Un 85% dos 928 inscritos de En Marea que participaron na consulta convocada pola formación sobre o futuro da deputada Paula Quinteiro optaron por apoiar pedir a dimisión da parlamentaria tras o seu incidente coa Policía.

Deste xeito, as bases ratifican a petición de dimisión da deputada, que a mesma semana do incidente xa pedira a dirección do partido.

Segundo os datos facilitados pola formación esta madrugada, dos 2.387 inscritos chamados a votar, foron 928 os que o fixeron, o que supón case un 40% e que é unha cifra superior á alcanzada en anteriores consultas.

As bases contaron con 36 horas para responder si ou non á pregunta "Consideras que Paula Quinteiro debe dimitir do seu cargo como deputada do Parlamento galego polo uso da súa acta de deputada para un asunto particular?".

Dos 928 votos emitidos, 790 foron a favor de solicitar a dimisión de Quinteiro –un 85,13%- fronte ás 138 en contra –un 14,87%–.

Agora, a formación comunicará o resultado á parlamentaria co obxectivo de que "obre conforme ao código ético" de En Marea e cumpra co mandato das bases, relata o partido instrumental a través dun comunicado.