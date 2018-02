La inmobiliaria del Pazo de Meirás dice que todos los hermanos Franco están de acuerdo con la venta

El gerente de la inmobiliaria que ha puesto a la venta el Pazo de Meirás, Antonio Avilés, ha asegurado que "todos" los hermanos hijos de Carmen Franco, que falleció el pasado mes de diciembre, están de acuerdo en deshacerse de la vivienda ubicada en el municipio coruñés de Sada. Dos comisiones impulsadas por la Diputación de A Coruña y la Xunta buscan, por su parte, conseguir incorporar para el patrimonio público las conocidas como Torres de Meirás.

En declaraciones a Europa Press, el gerente de Mikeli Luxury Real, que es de origen gallego, ha reconocido que el revuelo social apoyado por el compromiso político puede "dificultar" la venta porque "hay gente que no quiere problemas", al margen de que, en general, "fácil de vender no es nada".

Antonio Avilés ha explicado que su inmobiliaria se dedica "exclusivamente a la venta de este tipo de inmuebles", que pueden ser "o bien para alguien que los quiera para uso personal o como hotel o centro de restauración", y ha mostrado su "satisfacción" por poder encargarse de este pazo.

SADAMAIORÍA. La formación SadaMaioría ha calificado de "urgente" presentar una acción de nulidad contra el título de propiedad del Pazo de Meirás, al tiempo que reclama "unidad de acción" para que el edificio deje de estar en manos de la familia Franco. En un comunicado, y tras hacerse público la inclusión del inmueble en una inmobiliaria cántabra para su venta, esta formación demanda la presentación "inmediata" de la vía judicial civil, la acción de nulidad, contra el título de la propiedad de los Franco, "así como la correspondiente anotación preventiva en el Registro de la Propiedad".

ROMÁN RODRÍGUEZ. El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, ha recordado este viernes que la familia Franco tiene la obligación de comunicar a la Xunta cuando "exista un hipotético comprador" para el Pazo de Meirás y ha apostado por "no caer en la trampa" para que "Galicia desembolse recursos" por este bien. La familia propietaria, los Franco, tienen "la obligación de que, cuando tengan un hipotético comprador, comunicárselo a la Xunta, que tiene la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo", esto es, la compra preferente por el mismo precio.

No obstante, el conselleiro ha reiterado que la Administración gallega descarta esta opción, dado que hay un "mandato parlamentario" que "refleja la voluntad de los gallegos" de que este Bien de Interés Cultural "pase a ser propiedad pública sin desembolsar ningún recurso económico". "No vamos a ejercer el derecho de retracto, pero sí vamos a pelear desde el punto de vista jurídico y legal para que este bien pase a patrimonio público", ha sentenciado Román Rodríguez, que ha reiterado que la Xunta "no va a transferir ni un solo euro a los propietarios actuales".

Tras recordar que un "hipotético comprador" debe "saber que este bien tiene muchas limitaciones en cuanto a su uso", el conselleiro ha apostado por "no caer en la trampa ni en hipotéticas estrategias encaminadas a que Galicia desembolse recursos" por este monumento.