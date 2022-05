La inminente llegada a Sanxenxo de Juan Carlos I desata otra tormenta política

La visita del rey emérito a Sanxenxo este fin de semana en el que será su primer viaje a España tras dos años en Emiratos Árabes ha despertado un importante revuelo en toda la clase política del país.

Por un lado, el Gobierno se ha rehafirmado en la opinión de que Juan Carlos I debería dar explicaciones a los españoles por sus acciones en el pasado. Con todo, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha hecho hincapié en que el posible regreso "es una decisión personal" y que, por lo tanto, "no compete pronunciarnos al respecto, es la Casa Real quien ha de hacerlo".

Por su parte, Unidas Podemos ha tildado su previsible vuelta a España de "humillación" a las clases populares del país y ha enfatizado que, a su juicio, "el reproche social" a la monarquía es claro, pues cada vez más gente no entiende que se elija la Jefatura de Estado "por fecundación" y que goce de "impunidad".

Es más, el portavoz del grupo confederal en el Congreso, Pablo Echenique, ha reafirmado que, bajo su criterio, la institución monárquica está "diseñada para delinquir con impunidad", para calificar de "infame" que Juan Carlos I regrese de Emiratos para "reírse" de los españoles.

Pensamiento completamente opuesto al del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que se ha mostrado partidario de que el rey emérito "pueda volver a su país", ya que, según ha recalcado, no cuenta con "causas pendientes" y tiene "todo el derecho a visitar España". Dicho esto, ha acusado al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos de "erosionar" de nuevo a la jefatura del Estado con este viaje de don Juan Carlos. A su entender, es "algo que los españoles no merecen" y "mucho menos que se incentive desde el Gobierno".

Línea similar la adoptada por Iván Espinosa. El portavoz de Vox en el Congreso ha insistido en que Juan Carlos I puede volver a España "cuando quiera" y rechaza que además tenga que dar explicaciones a los ciudadanos.

En cuanto al BNG, el diputado Néstor Rego ha dejado claro que el "Borbón fugado" no es "bienvenido" en Galicia porque los gallegos no quieren que su comunidad "dé cobijo a la corrupción del Estado" y al representante de un elemento "antidemocrático" por "hereditario" y que, además, llegó al trono ungido por Francisco Franco.

Por último, ERC ha pedido al Gobierno una auditoría de todos los gastos atribuibles al rey emérito durante su estancia en los Emiratos Árabes, así como también los asignados a los miembros de la Casa Real. Los republicanos catalanes han planteado esta auditoría a través de una proposición no de ley.

DESDE GALICIA. A nivel autonómico, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dijo que "sería unha magnífica noticia" que el emérito planee estar en el municipio de Sanxenxo como primera visita a España casi dos años después de su marcha a Abu Dabi. En una entrevista concedida a la Cadena Cope, el popular dijo que no tenía "ningunha confirmación" de este hecho, aunque los "rumores son máis insistentes". "Que su primera visita a España sea en Sanxenxo, donde se encuentra tan cómodo y tiene tantos amigos, para nosotros sería una magnífica noticia", subrayó.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, insistió en que el rey emérito debe "rendir cuentas por la corrupción que le rodea y que aún no aclaró". Por esto mismo, se ha mostrado "convencida" de que "si no existiese un privilegio como es la inmunidad que sigue teniendo el rey emérito", lo cual "rompe el principio básico" de que todos los ciudadanos son "iguales ante la ley", el rey no sería recibido "con los brazos abiertos".

Quien ha evitado opinar sobre el regreso del rey emérito ha sido el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso. "Es una visita privada que no voy a valorar, que voy a respetar pero que tampoco voy a aplaudir", afirmó. "Es una persona que tiene una historia que respetamos", recalcó Formoso, que no pasó por alto que "en los últimos tiempos" el emérito pasó de ser "muy querido" por los españoles a ser "muy discutido".

Los viajes de Juan Carlos I aportaron más de 62.000 millones de euros

Los viajes diplomáticos de Juan Carlos I aportaron a la economía de España más de 62.000 millones de euros y su equivalente en la creación de más de 2,4 millones de empleos entre 1978 y 2014, según datos recogidos por el portal Un Legado Real.



El portal, puesto en marcha por la asociación Concordia Real Española y presentado este martes, pretende poner en valor el impacto que los 224 viajes realizados por el rey emérito han tenido para la proyección internacional de España.



Se trata de un análisis de 30 millones de documentos públicos que han pasado por hasta tres procesos de validación con consultas en varias fuentes de información, como medios de comunicación, fuentes públicas y personalidades que acompañaron al rey emérito.



El estudio se ha realizado dividiendo su reinado en tres períodos, de 1978 a 1989, de 1990 a 1999 y de 2000 a 2014. La primera etapa contiene los viajes de diplomacia en los que el objetivo era mostrar y promocionar los valores que encarnaba la democracia española y su papel como un garante de la confianza que merecían los nuevos horizontes hacia los que se encaminaba el país. La segunda y la tercera fueron, respectivamente, la de la apertura económica y la de la consolidación.