Había expectación y escepticismo entre el millar de seguidores del PP que este domingo se arremolinaron en torno al Castillo de Soutomaior.

Expectación por saber si en las palabras de Feijóo se podía descifrar algún atisbo de esperanza para creer que los cuatro votos que separan al líder de los populares de una investidura como presidente del Gobierno están más al alcance de la mano de lo que muchos vaticinan.

Y escepticismo porque en la mayoría de los corrillos previos al acto que atrajo un año más hasta Pontevedra a una docena de barones y baronesas populares (faltó Isabel Díaz Ayuso porque está de viaje fuera de España) se dejaba entrever que la conquista de esos cuatro votos es una misión imposible.

Quedaba comprobar si en los discursos aparecían pistas sobre los posibles ases guardados por el laboratorio de Génova bajo la manga, pero de lo dicho el domingo al pie de la fortaleza que ordenó construir Alfonso VII se deduce que Núñez Feijóo arrancará este lunes una ronda de contactos de la que se espera más bien poco de aquí al 27 de septiembre. También es cierto que de haber algún as escondido no sería Soutomaior y el mediático inicio del curso político del PP el mejor escenario posible para exhibirlo, aunque si las caras son el reflejo del alma, en la de Núñez Feijóo ayer se leía nítidamente que no va de farol: «Diálogo sí, pero chantajes no y someterme a las minorías, tampoco», remarcó machaconamente el aspirante a presidente del Gobierno por mandato del Rey.

La bancada del PP en el Congreso y los apoyos confirmados de Vox, Coalición Canaria y UPN le garantizan al candidato popular 172 votos. Para llegar a la mágica cifra de 176 haría falta la abstención o ausencia de al menos cuatros diputados. Conseguir a estas alturas un tamayazo parecido al que permitió a Esperanza Aguirre hacerse en 2003 con la presidencia de la Comunidad de Madrid a partir de dos abstenciones de diputados socialistas que se negaron a apoyar a Rafael Simancas parece más bien una quimera, por mucho que existan parlamentarios en el PSOE desencantados con las cesiones de Sánchez a los independentistas.

De modo que el único camino posible es explorar la vía del PNV o la del mismísimo líder de Junts, el fugado Carles Puigdemont. Núñez Feijóo cuenta con una excelente y buena relación personal con el lehendakari Urkullu, pero en el órgano ejecutivo del Partido Nacionalista Vasco, donde se deciden de verdad las políticas a seguir, manda Andoni Ortuzar, quien hasta ahora le ha cerrado todas las puertas al PP. Euskadi se juega su gobierno en las elecciones autonómicas que se convocarán en pocos meses y el PNV sabe que podría quedarse como segunda fuerza, por detrás de Bildu, y que los únicos votos que le permitirían permanecer en el gobierno son los del PSOE, a los que tendría un acceso directo con un apoyo ahora a la presidencia de Pedro Sánchez.

Y de las conversaciones que puedan llegar a entablarse con Junts, con quien Génova ya ha empezado a tender puentes, poco esperan en la dirección del PP. En todo caso, encarecer el precio que Puigdemont le ponga a su apoyo a Sánchez hasta límites que impidan también su investidura y fuercen nuevas elecciones generales. Claro que algunos barones populares despejaron en Soutomaior este escenario al admitir que el actual líder del PSOE "no tiene límites" en su negociación.

Precisamente Feijóo puso el foco de su análisis político en las comunidades autónomas y en las "desigualdades" en que podría incurrir el pacto de legislatura de Pedro Sánchez con los independentistas. En su inminente carrera de contactos políticos, anunció que incluirá a "todos" los presidentes autonómicos, a quienes integrará en el relato del PP sobre la formación de gobierno. Feijóo trata de demostrar que un ejecutivo presidido por el PSOE no solo no resolverá los problemas de la financiación autonómica sino que acentuará, y mucho, las diferencias entre unas y otras comunidades.

Ese relato de la desigualdad y el chantaje independentista, del abuso de las instituciones y de la falta de rigor económico, junto al control del foco político mediático durante las próximas cuatro semanas, y una sesión de investidura convertida en la presentación de un programa de gobierno imposible de cumplir para Sánchez por sus "ataduras", son los pilares sobre los que descansa el PP la decisión de lanzarse hacia un intento de convertir a Feijóo en presidente. Todo apunta a que será un intento fallido, pero del que los populares esperan extraer réditos políticos.

Este domingo, en Soutomaior, arrancó el curso y también el relato popular para la próxima legislatura. En paralelo, Feijóo debe designar a sus equipos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, y ya hay voces que sostienen que los perfiles elegidos también estarán pensados para hacer una enérgica oposición en otra legislatura presidida por Sánchez con el respaldo de hasta 24 formaciones políticas diferentes entre sí, incluidas las guerras de poder internas entre Sumar y Podemos, y con la mirada puesta en que se trate de un gobierno "que no durará cuatro años".

Fueron varias las alusiones al "Feijóo presidente", pero siempre con la prudencia de advertir que "si no es ahora será pronto". La más llamativa fue la del presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, al que los últimos resultados electorales, tanto de las municipales como de las generales, le hacen pensar en que su primera mayoría absoluta en Galicia, después de las cinco de Feijóo, es más que posible.

Rueda también tiene que designar en una semana a su nuevo portavoz parlamentario, en sustitución de Pedro Puy, ahora integrado en el equipo parlamentario de Feijóo en Madrid. Suenan para el relevo tanto Paula Prado como Alberto Pazos, y pesará para ello no solo la experiencia en el Hórreo, sino sobre todo la vista puesta en las próximas autonómicas, que todo apunta a que no serán antes de marzo de 2024, después de que se hubiera llegado a barajar un adelanto para finales de este mismo año, amago que fue abortado de inmediato tras conocerse que los resultados del 23-J hacen poco probable un gobierno de Núñez Feijóo en España.

El del domingo, no cabe duda, fue un arranque político agridulce. El PP reconquistó el Castillo de Soutomaior, testigo hace ya casi un siglo de los mítines de Castelao, como se encargó de recordar el presidente de la Diputación, Luis López. Y lo hizo tras ocho años de control por parte de la socialista Carmela Silva. Pero lo que debería haber sido un escenario perfecto para que el presidente del Gobierno Núñez Feijóo se comprometiese con los proyectos gallegos concretos, como el AVE, la AP-9 o los fondos europeos y el apoyo a los sectores industriales claves para la economía gallega, se convirtió en un decorado en el que las únicas alusiones a Galicia fueron como "ejemplo político" para el PP, "talismán" popular o un "modelo de política sensata".