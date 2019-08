Condenado a oito anos de inhabilitación o alcalde de Cerceda por prevaricación

O xulgado do Penal número 2 da Coruña condenou a oito anos de inhabilitación especial para emprego ou cargo público ao alcalde do municipio coruñés de Cerceda, José García Liñares, por un delito prevaricación en relación á adxudicación e contratación das lagoas do parque botánico de O Acevedo e por unhas obras de drenaxe para evitar que a auga alagase unha senda.

Do fallo, que tamén condena ao arquitecto municipal Antonio José Varela Mallo como cooperador necesario, o alcalde –que nas últimas eleccións concorreu como independente nas listas do PSOE–, asegurou a Europa Press non ter coñecemento oficial do mesmo, aínda que avanzou a súa intención de recorrelo após coñecer a súa condena polos medios de comunicación.

"Hai que ver a sentenza", dixo ao ser preguntado se pensa renunciar á Alcaldía, á que accedeu primeiro polas listas do PSOE, partido do que se deu de baixa após unha primeira imputación que supuxo un xuízo por estes mesmos feitos por parte do mesmo xulgado.

Nesa ocasión, foi condenado a un ano e medio de prisión e a 16 de inhabilitación como autor dun delito de prevaricación e coautor doutro de fraude á administración. Con posterioridade, a Audiencia Provincial da Coruña anulou esta condena e ordenou repetir o xuízo, que se celebrou no pasado mes de xullo con outro maxistrado.

Nel, o alcalde responsabilizou ao secretario municipal por non informarlle de que había un "erro" na adxudicación e contratación, que debería executarse como un procedemento negociado con publicidade.

ARGUMENTOS DO FALLO. Agora a sentenza, contra a que cabe recurso, absolve aos dous acusados do delito de defraudación a un ente público e, xunto á condena ao alcalde, fixa catro anos de inhabilitación para o arquitecto municipal e nove meses de suspensión do cargo como autor dun delito de falsidade en certificado.

O fallo sostén, ademais, que as obras se realizaron por "unha orde verbal" do alcalde, "secundada" polo arquitecto, "coa finalidade de facer efectiva a particular vontade desta autoridade –sinala sobre o rexedor– que quería realizar custe o que custe as obras antes das próximas eleccións", sinala sobre un proxecto inaugurado en 2015.

En concreto, afirma que as obras se iniciaron "antes" de que se iniciase o procedemento de aprobación e adxudicación da contratación da súa construción.

RECURSO. Após facerse pública a sentenza, o avogado do alcalde, Ulises Bértolo, destacou, en declaracións a Europa Press, que non se condene ao seu cliente por delito de fraude á administración por considerar que "non se cometeron irregularidades".

Con todo, cuestionou que a condena de prevaricación "sexa ao outorgar maior credibilidade ao denunciante e xefe da oposición", dixo após un procedemento que tivo a súa orixe nunha denuncia do PP.

Ademais de reivindicar o testemuño de tres testemuñas "sen interese condicionado", subliñou tamén que a condena sexa "en contra das conclusións do perito xudicial". O mesmo destacou o alcalde, que asegurou que este "non deu credibilidade ás fotos", expuxo sobre as achegadas no xuízo respecto destas obras.

O letrado confirmou, á súa vez, que pediron a suspensión do prazo para presentar o recurso para poder analizar a gravación completa do xuízo, da que aínda non dispoñen.