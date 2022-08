"Hay inestabilidad con tormentas localizadas, pero no estamos ante una Dana"

"Hay inestabilidad atmosférica, con aire frío en altura y cálido en superficie, de ahí que se formen tormentas sobre todo en zonas del interior con mucho aire cálido acumulado en superficie, como es el caso de Chantada, Monforte, Quiroga, Lugo o Sarria, o en Ourense capital y la zona de O Ribeiro, pero no se trata de una Dana". Es el diagnóstico del meteorólogo Alberto Romero, de Meteogalicia, al ser preguntado por este citado fenómeno, sinónimo de gota fría, con el que no pocos medios ilustran la tormentosa situación actual.

"Hay que ser puntillosos con los términos, porque si no, cuando estemos una Dana de verdad, la gente no nos cree", refiere este experto, que rechaza asimismo la presencia de este elemento climático en el resto del país. "Hablamos de inestabilidad atmosférica localizada precisamente en el noroeste, porque si vemos el mapa de Alberto Romero Meteorólogo de Meteogalicia, la Península, está prácticamente toda despejada, con tormentas solo en Galicia y una parte de Castilla y León", expone.

Además, indica que "toda la vida se dieron tormentas a mediados o finales de agosto", descartando que vayan a más cada año.

BRUMAS EN A MARIÑA. Sobre las brumas que están amargando las vacaciones a más de uno en las playas de A Mariña o las Rías Baixas, explica que se deben a la situación de "pantano barométrico", que se da con independencia de la inestabilidad. "En Galicia no hay prácticamente presión. No estamos dentro de las altas ni las bajas. De hecho, menos donde se están produciendo las tormentas no tenemos prácticamente viento. Y de ahí las brumas, que son amigas del no viento".

MENOS TORMENTAS HOY. La de este jueves será "una jornada semejante [a la de este miércoles], con inestabilidad, aunque menos tormentas. En Lugo podemos tener alguna bruma, sobre todo en A Mariña, y en el resto de la provincia, alternancia de nubes y claros con posibilidad de chubascos", pronostica Romero, que avisa de la llegada de "una masa de aire húmedo del Atlántico para este viernes", lo que traerá más estabilidad, aunque bajada de temperaturas.

Los mercurios, eso sí, "no bajarán en la provincia hasta pasado el fin de semana por la cantidad de aire cálido acumulado".