La inestabilidad se mantiene en Galicia: el calor y las tormentas se repiten

La inestabilidad atmosférica que ha marcado la evolución del tiempo en Galicia en las últimas jornadas continúa y se mantendrá este viernes en algunos puntos de Galicia. Tras los 3.312 rayos registrados el miércoles en la comunidad, en lo que va de jueves han caído ya 112, la mayor parte entre las 14.00 y las 16.00 horas en la provincia de Lugo. Y es que en determinados puntos de la montaña lucense y de la Terra Chá (A Fonsagrada, Os Ancares, Meira...) han vuelto a vivirse episodios de lluvia intensa, al igual que en algunos lugares de la comunidad cercanos al litoral, entre otros puntos de Galicia recogidos por Meteogalicia, que también han registrado este jueves fuertes precipitaciones.

El instituto meteorológico gallego prevé que este viernes el tiempo vuelva a estar marcado por el embolsamiento de aire frío en capas altas de la atmósfera, de manera que se esperan cielos con alternancia de nubes y claros y chubascos localmente tormentosos, más probables por la tarde en comarcas del interior de la comunidad. En cuanto a las temperaturas, no tendrán cambios significativos, es decir, continuará el calor. Así, los termómetros superarán los treinta grados en varios puntos de Galicia, como en la capital lucense (se prevén 31 grados de máxima) u Ourense (34º), mientras que otras grandes urbes como Pontevedra se rozará esa barrera (29 grados).

🧐Chuvia moi intensa no leste de #Lugo #AFonsagrada #OsAncares #Meira de sur a norte⛈️

🧐Chuvia intensa entrando pola #BaixaLimia⛈️

🧐Chuvia intensa polo norte de #Portugal⛈️

🧐Chuvia moi intensa preto do litoral galego⛈️

Seguimento do radar📡https://t.co/xvsu5bE3hk pic.twitter.com/2FFDvZg4Yk