Inés Rey será a candidata do PSOE na Coruña

A avogada Inés Rey será a candidata do PSdeG-PSOE á Alcaldía da Coruña tras facerse co 53,3% dos votos e gañar na segunda volta do proceso de primarias ao actual portavoz municipal socialista, José Manuel García. Segundo informan fontes do PSOE na cidade herculina, dun total de 403 votos emitidos, 215 foron para Inés Rey, aspirante que conta con apoios como o do parlamentario Juan Díaz Villoslada e que na primeira volta resultara segunda.

Pola contra, José Manuel García, candidato próximo á que for a secretaria xeral do PSOE coruñés, Mar Barcón, tan só acaparou 178 apoios na segunda volta, a pesar de gañar a primeira. A participación elevouse este domingo até o 77,3% da militancia, pois acudiron á sede do PSdeG-PSOE situada na rúa Zaraeta un total de 403 socialista dos 521 chamados ás urnas. Destes votos, dez foron en branco, mentres que non se emitiu ningún nulo.

Deste xeito, Inés Rey é o nome que completa as listas de candidatos do PSdeG-PSOE ao sete cidades nos comicios do próximo 26 de maio. Xa na primeira volta, Ángel Mato e José Ángel Vázquez Barquero foron elixidos como cabezas de lista de Ferrol e Ourense, respectivamente; mentres que o exalcalde compostelán Xosé Sánchez Bugallo pelexará por volver gobernar na capital galega e o portavoz municipal en Pontevedra, Agustín Fernández, fará o propio en Pontevedra.

Pola súa banda, os actuais rexedores de Lugo e Vigo, Lara Méndez e Abel Caballero, buscarán renovar os seus mandatos.