Muchos califican su victoria como una sorpresa. ¿La ve usted así?

Personal y subjetivamente no. Me presenté para ganar, sabiendo que el partido demandaba una cara y un proyecto nuevos y yo reunía esas características. Fue una sorpresa solo para quienes creyeron que el PSOE se regía por las dinámicas de antaño, en las que se podían tutelar algunos procesos.

¿Teme que la fractura de las primarias socialistas (215 votos contra 178) llegue a las urnas en mayo?

En absoluto. La elección terminó el domingo y ya no hay más división: hay una candidata, un partido, un proyecto y una ciudad.

Echando cuentas, parece que cosechó los apoyos de los candidatos Arangüena y Borregón. ¿Por qué no hubo ya un pacto previo?

Hubo muchas negociaciones en busca de un acuerdo, pero es legítimo que cada uno decida medirse en una votación y no quiera renunciar. Es el juego democrático.

Pero sí hubo acuerdo a posteriori.

Lo que había eran tres modelos de partido muy coincidentes y lo lógico es que se apoyen. Coincidíamos en aquello que no queríamos.

¿Era de las que apoyaba a González Laxe como candidato o cree que es mejor una renovación total?

Yo de Fernando [González Laxe] solo puedo hablar bien. Lo admiro profundamente y habría sido un magnífico candidato.

En 2015 el PSOE cayó a tercera fuera en una ciudad ‘socialista’ como A Coruña. ¿Puede cambiar eso?

Absolutamente. El escenario de 2015 no tiene nada que ver con el actual. La Marea irrumpió como un tsunami porque veníamos del 15-M, del hartazgo del bipartidismo, la corrupción del PP en niveles extremos y presentamos una cara que no suponía renovación con respecto a aquello. Hoy la situación es otra: hay una falta de gestión manifiesta, crece el desencanto ciudadano con la Marea y el PP nunca le respondió a la ciudad. Hay muchas posibilidades de darle la vuelta a esto.

¿Qué hizo tan mal el PSOE para acabar donde acabó?

Lo dicho. Era un escenario diferente donde el mensaje populista, demagógico y extremista caló. Nosotros perdimos el paso, pero no en 2015 sino que ya lo veníamos arrastrando; y nos barrieron. Pero hoy la gente se dio cuenta de que todo es un bluf, que no pasan del eslogan y el titular y que existe una absoluta falta de gestión en el Ayuntamiento de A Coruña.

Es muy crítica con la Marea Atlántica, pero... ¿la apoyaría en 2019?

No contemplo ese escenario. Salgo a gobernar y a encabezar un gobierno progresista en la ciudad.

¿Qué le dice a quien la acusa de ser desconocida, joven e inexperta?

Pues le diría que cumpliré 37 años con las elecciones de mayo, que son los que tenía Paco Vázquez al llegar a la alcaldía, y Estévez 35 cuando gobernó en Santiago, y Laxe 32 en la Xunta, y Almunia fue ministro con 31... ¡Ya está bien de que a las mujeres se nos esté juzgando permanentemente por la edad! A esos hombres nunca les pusieron etiquetas... Ni soy vieja ni soy joven: tengo 36 años, estoy casada, tengo dos hijos y sé lo que cuesta un café con leche. ¡Me cabrean estas cosas!

En la lucha por la alcaldía habrá al menos otra mujer, Beatriz Mato.

Personalmente tengo una relación estupenda con ella; en lo político somos antagónicas.

¿Se siente vazquista?

No me gustan las etiquetas y no soy vazquista, pedrista, caballerista ni dada; soy socialista. Nunca tuve cargos políticos y coincidí en tres mítines con Paco Vázquez: ese es todo mi vazquismo. No hablo con él ni tengo su teléfono, aunque los admiro a él y a Javier Losada y creo que ambos fueron dos magníficos alcaldes.

¿Y qué tal se lleva con Ferreiro?

Fue profesor suyo en la universidad. Fui alumna de Ferreiro, y también de Carril (BNG), de Aymerich... El alcalde me felicitó por mi elección y nos saludamos si nos vemos.