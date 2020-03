La indignación de una peluquera de A Coruña se hace viral: "¿Cómo guardo un metro de distancia?"

"¿Cómo guardo un metro de distancia para cortar el pelo?", se pregunta una peluquera coruñesa protagonista de un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales en el que se queja de que, a pesar de las restricciones contempladas por el estado de alarma, no se haya decretado el cierre de peluquerías.

La peluquera denuncia, mediante preguntas retóricas dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no será rentable abrir su negocio cuando se ha decretado el aislamiento social por el coronavirus y que no podrá tomar medidas para evitar el contagio.

"¡Que me expliquen cómo guardo un metro de distancia para secar el pelo y cómo guardo las medidas de higiene! No hay geles, no hay mascarillas. ¿Cómo hago para no exponer a mis clientes?", reitera esta autónoma enfadada que ha conseguido en menos de 24 horas ya tiene más de 250.000 visualizaciones en Facebook.

Miryam García Canal, cuyo establecimiento se sitúa en la provincia de A Coruña, avisa de que su peluquería no permanecerá abierta, pues no puede conciliar, pagarle a sus empleados, ni tomar las medidas sanitarias recomendadas: "¿Cómo puedo hacer un secado con guantes sin quemarme las manos?".

"¡Ya está bien de pisarnos la cabeza! ¡Somos autónomos que estamos sobreviviendo y malviviendo!", grita Myriam, que ha recibido miles de comentarios y muestras de apoyo.

Así, se cuestiona "cómo llegará la gente a la peluquería", si se ha prohibido "salir a la calle", salvo para cuestiones de primera necesidad, y se pondrán policías.

"Explíqueme, si somos de primera necesidad, por qué no nos baja el Iva", subraya la trabajadora, que advierte de que no pagará la cuota de autónomos ni declarará el Iva "del próximo trimestre" porque "si no facturo no genero".

También enfatiza que ella y ninguno de sus compañeros "en toda España" lo entienden y lamenta que no tiene quién atienda a sus hijos porque "no se pueden quedar con los abuelos que son personas que están en el grupo de riesgo".

"Voy a cerrar mi salón, porque no lo puedo abrir. No me puedo permitir que me venga una factura de luz porque no tengo dinero para pagarla", alerta la peluquera, que ha conseguido que su vídeo haya sido compartido por más de 18.000 usuarios de Facebook en una mañana.

Y es que antes de que terminase este sábado la comparecencia de Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros, la palabra peluquerías ya era trending topic en Twitter, porque gran parte de la población no entendía que estos negocios pudiesen permanecer abiertos junto con las tiendas de alimentación y las farmacias.

"¡Somos peluqueros, no superhéroes y si somos de primera necesidad para unas cosas tenemos que serlo para todo!", sentencia Myriam al final de su grabación.