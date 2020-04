Incerteza pola apertura de centros: a comunidade educativa pide concreción ao Estado

As medidas de conciliación que expón o plan de desescalada do Goberno central deixaron numerosas incógnitas nas institucións e na comunidade educativa de Galicia, ante a falta de criterios e parámetros que permitan asegurar a apertura de centros para menores e ao mesmo tempo garantir as condicións sanitarias adecuadas.

O plan contempla na súa segunda fase a apertura de centros e escolas de infantil para familias con fillos menores de seis anos que acrediten que os pais teñen que realizar un traballo presencial sen posibilidade de flexibilización.

O Ministro de Sanidad, Salvador Illa, matizou o alcance do documento este mércores, e asegurou que o Goberno terá en conta "na medida do posible" os mecanismos que faciliten a conciliación dos pais con fillos en Primaria e primeiros cursos de Secundaria.

Os alumnos de 4º de ESO, 2º de Bacharelato, 2º de FP de grao Medio e Superior e último ano de Ensinos de réxime especial, poderán volver a clase con carácter voluntario, tamén na fase dúas, con división dos grupos de máis de 15 estudantes ao 50%, unha medida que se tomará tendo en conta a proximidade das probas de selectividade.

A pesar diso, as medidas anunciadas manteñen a incógnita sobre as circunstancias concretas que obriguen a un centro a abrir, o número de alumno por aula específico para garantir a seguridade ou o papel das escolas infantís privadas.

A Asociación Galega de Escolas Infantís (Agadei) trasladou a Europa Press as súas dúbidas pola falta dun plan definido, que é "fundamental" e que "de momento non existe".

A entidade, que representa ao 70% do sector na comunidade, considerou "primordial" contar con pautas claras, e que se faciliten "coa suficiente antelación" para organizar os centros e o persoal (se haberá redución de cocientes, entre outras).

Doutra banda, advirten de que hai moitos traballadores que están en Erte e do "risco" de que centros de 0 a 3 anos non poidan abrir as súas portas se non se impulsan axudas tralo estado de alarma, unha situación que xa trasladaron á Consellería de Política Social.

FALTA DE CRITERIOS. O Goberno galego xa censurou a falta de diálogo previo do Estado para traballar no documento. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advertiu das "lagoas" que presenta o plan e avanzou que se pedirá unha aclaración sobre "ese concepto difuso e confuso que é a apertura das gardarías", reprochando que o criterio do Goberno central sexa "se os pais teñen traballo ou non".

Tamén explicou que, antes de formular a súa postura, o Executivo autonómico "validará" cos expertos clínicos do Sergas que risco poden ter os nenos se volven aos centros.

Fontes da Consellería de Educación trasladaron a Europa Press que esperan a unha convocatoria do Ministerio do ramo para aclarar "as directrices concretas" nas que levará a cabo esta reapertura.

"Consideramos prioritario que se fixen uns criterios obxectivos e uns parámetros claros para evitar agravios comparativos entre o alumnado", engaden, sobre todo tendo en conta aos estudantes que afrontan as probas da Abau.

Esta situación repítese na rede pública de gardarías. A Consellería de Política Social pide "prudencia" e espera unha explicación por parte do Goberno central para saber "exactamente" o alcance da medida, máis aló do anuncio de Pedro Sánchez.

"NULO AVANCE". As asociacións de pais de centros públicos trasladaron a súa preocupación polos últimos pasos do Executivo central. Desde Confapa-Galicia, Rogelio Carballo advertiu de que o problema da conciliación é "unha auténtica lagoa" en toda a actuación das institucións e que deixa no esquecemento ao alumnado maior de seis anos, "que non está contemplado en ningún sitio".

Estas familias tamén "necesitan unha alternativa" para conciliar, lembrou, e nin poden "soportar esta situación permanente". Por iso, reclamou que se concreten estas medidas, que exista unha planificación "cun mínimo de tempo" e que se tomen as decisións "a pé de rúa e non a pé de moqueta".

Fernando Lacaci, de Anpas Galegas, mostrouse pola súa banda "sorprendido" do "nulo avance que isto representa por parte dun Goberno que se di progresista", e censurou que "se escolarice" aos pequenos "por necesidade de que os pais estean libres para producir e ser obreiros ao servizo da patria".

"Está a porse o acento onde non se debe, da maneira máis retrógrada posible", insistiu, para advertir de que a conciliación é "un problema sistemático" e que o retorno ás aulas debe considerarse desde a opinión dos expertos e as condicións sanitarias.

"APARCADOIRO DE NENOS". Os profesores, pola súa banda, alertaron da sobrecarga que lles espera nos próximas meses e da falta de garantías das medidas anunciadas. Suso Bermello, de CIG-Ensino, considerou que a escola "non pode ser nunca un medio asistencial para suplir o déficit do mundo laboral", unha mensaxe "totalmente negativa".

Bermello insistiu en que estas medidas necesitan criterios "moi meticulosos", sobre todo naqueles casos de colexios con centos de alumnos e a problemática de controlar o contacto entre eles ou a organización de quendas, pola falta de medios. "Están a darse paus de cego", sinalou, aínda que agradeceu esta posibilidade para o alumnado que se presentará á Abau.

Desde Anpe, pola súa banda, critican á situación e rexeitaron "o labor de gardaría" que pretende inculcarlles o Goberno central, advertindo de que os centros non son un "aparcadoiro de nenos".