Tres incendios continuaban sen control, seis estaban estabilizados e cinco permanecían controlados este xoves pola mañá en Galicia.

En total, os tres lumes que arden sen control levan 2.330 hectáreas queimadas, os seis estabilizados suman 2.230 hectáreas arrasadas e os cinco controlados calcinaron cunhas 2.141 hectáreas, co que o total de superficie afectada é de 6.700 hectáreas.

Segundo informou Medio Rural, atópanse activos os lumes en Río Caldo no municipio de Lobios –que queimou desde o sábado unhas 2.000 hectáreas no Xurés–; o de Prado de Limia en Muíños –con 30 hectáreas arrasadas– e o de Sabariz en Rairiz de Veiga –cunhas 300 hectáreas calcinadas desde o domingo–.

O lume de Muiños entrou na medianoite procedente de Portugal e afecta á parroquia de Prado de Limia en Muíños e ao municipio limítrofe de Lobios.

Mentres, permanece estabilizado desde as 21.35 horas do mércores o incendio de Vilariño de Conso que queimou unhas 700 hectáreas na parroquia de Sabuguido, así como desde as 21.50 horas da mesma xornada o que queimou unhas 30 hectáreas en Montederramo.

"CLARA INTENCIONALIDADE". A estes lumes estabilizados súmanse desde as 20.43 horas do mércores outro na parroquia de Cernado en Manzaneda cunhas 850 hectáreas queimadas; e desde as 20,35 horas outro iniciado o luns no mesmo municipio na parroquia de Paradela, ao que se lle uniu un terceiro orixinado na parroquia de San Martiño, o que, para Medio Rural, "evidencia a clara intencionalidade". Ambos suman unhas 400 hectáreas afectadas.

Tamén foron estabilizados na noite deste mércores outros incendios forestais na Mezquita, con 450 hectáreas calcinadas, e Chandrexa de Queixa cunhas 500 hectáreas queimadas.

CONTROLADOS. Pola súa banda, Medio Rural indicou que foron controlados cinco incendios forestais na provincia de Ourense que afectan a máis de 2.140 hectáreas. así, desde as 20,46 horas deste mércores están controlados dous lumes no municipio de Cualedro. O máis grande deles afecta a unhas 1.300 hectáreas e o segundo a unhas 80.

A eles súmase outro controlado desde as 21.00 horas do mércores en Vilar de Barrio cunhas 700 hectáreas queimadas; outro en Muiños cunhas 11 hectáreas afectadas no Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés. Medio Rural destacou que este incendio iniciouse en "dous focos diferentes e simultáneos" o que "apunta a unha clara intencionalidade".

E segue controlado desde as 2.01 horas do martes o lume que comezou o luns na parroquia de Pena Petada no municipio da Pobra de Trives cunhas 50 hectáreas calcinadas.

Pola súa banda, quedou extinguido ás 21,18 horas do mércores o lume que queimou 296,29 hectáreas na parroquia de Vilar de Cervo en Vilardevós (Ourense).

Investigado un septuaxenario por un incendio en Laza

Segundo informou o Instituto Armado, tomou declaración en calidade de investigado a A.T.R., de 79 anos e veciño de Ourense, como investigado como presunto autor dun delito de incendio forestal ocorrido o pasado día 12 de setembro en Camba, no municipio de Laza.



Neste lume resultaron afectadas 49 hectáreas de monte raso e na súa extinción participaron seis axentes forestais, 18 brigadas da Xunta, catro vehículos motobomba, unha pa, dous avións de carga en terra, efectivos de Garda Civil e veciños do lugar.



As dilixencias instruídas en relación con estes feitos foron remitidas ao xulgado de Instrución Número 1 de Verín.

Sorprendida por veciños unha sexaxenaria cando prendía lume en Vilar de Barrio

A muller sexaxenaria investigada por un incendio forestal no municipio de Vilar de Barrio foi sorprendida por varios veciños cando prendía lume.



Segundo informou o Instituto Armado, o día 15 de setembro tomou declaración en calidade de investigada como presunta autora dun delito de incendio forestal a L.C.L., de 67 anos de idade e veciña de Borrán, no municipio de Vilar de Barrio.



A muller fora sorprendida a noite do sábado ao domingo por varios veciños cando prendía lume a un monte denominado Inxido en Borrán, onde resultaron afectados mil metros de monte raso.



As dilixencias instruídas en relación con estes feitos foron remitidas ao Xulgado de Xinzo de Limia.