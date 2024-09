Tres incendios en Ourense y otro en Arbo calcinan más de 100 hectáreas

Tres incendios forestales calcinan unas 160 hectáreas este lunes en la provincia de Ourense. Además, en la de Pontevedra, otro fuego ya controlado en Arbo quemó unas 20 hectáreas.

El incendio registrado desde las 13.18 horas de este lunes en A Gudiña supera ya las 100 hectáreas quemadas. Afecta a la parroquia de Pentes.

En su control trabajan siete helicópteros y siete aviones, entre otros medios.

En el municipio ourensano de Laza está estabilizado el incendio que desde este domingo afecta a alrededor de 60 hectáreas en la parroquia de Trez.

En él trabajan quince agentes, veinticinco brigadas, diecisiete motobombas, dos palas, siete helicópteros y cuatro aviones.

Otro incendio, registrado en la parroquia de Venceáns, en Entrimo, afecta al Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés. Quedó estabilizado alrededor de las 17.00 horas de este lunes.

ACTIVO un lume forestal no municipio ourensán de Entrimo, parroquia de Venceáns, dentro do parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés. Trátase dunha reprodución do incendio rexistrado o pasado 4 de setembro nesta mesma localización. #IFVenceánsEntrimo