Incendio en Vigo: "Si no me sacan los bomberos, me muero"

Los vecinos del inmueble incendiado en Vigo vivieron de momentos de angustia de madrugada. La mayoría de la treintena de residentes en el edificio estaban durmiendo cuando cerca de las cuatro de la madrugada se declaró (intencionadamente o no) el fuego en el portal. Los ladridos de los perros, según el relato de algunos supervivientes, dieron la voz de alarma. Pero el aviso a los bomberos tardó más de lo habitual. "Al declararse el incendio a esa hora nadie lo vio en la calle y, cuando nos llamaron y por fin llegamos, las llamas y el humo hacían imposible rescatar a nadie por el portal, que era la única vía de acceso", relató uno de los efectivos antiincendios. "Fue imposible hacer más", señaló en la Radio Galega un portavoz de este cuerpo tras hacer alusión a lo "complejo de la operación de rescate", que tuvo que realizarse a través de las ventanas de la fachada.

Una superviviente declaró también en la Radio Galega la tensión vivida durante los minutos que duró el rescate: "Si no me sacan los bomberos, me muero", dijo, "soy mayor, tengo asma y tengo mal las piernas, nunca hubiera podido salir por mí misma ni sin la ayuda de mi familia".

Otro portavoz sindical de la CUT en el parque de bomberos de Vigo criticó la "falta de efectivos" en la plantilla y precisó que ese turno "había menos bomberos disponibles de los que tendría que haber en una guardia nocturna". Recordó que llevan meses denunciando que no se cubren las plazas vacantes y que eso "afecta a la calidad del servicio". El Concello, por boca del alcalde de Vigo, felicitó a los bomberos por su trascendental intervención en el suceso.

La Policía investiga si fue intencionado

El incendio en un edificio okupado de Vigo en la madrugada del miércoles dejó cuatro muertos de una misma familia, una madre y tres hijos menores de edad, además de nueve heridos, entre los que se encuentran el padre y otra hija, a la que salvó la vida. La Policía sospecha de un hombre como autor, dado que había sido expulsado recientemente de uno de los pisos. Además, hay un testigo que asegura haber visto a alguien echando gasolina en los contadores eléctricos, según publica Faro de Vigo.

El fuego que afectó al número 6 de la calle Alfonso X, en el barrio de As Travesas, se produjo de madrugada. Las víctimas mortales fueron una mujer de unos 30 años, Roxana, y tres de sus hijos, Ezequiel, Aldara y Sara, de edades comprendidas entre los 10 y los 14 años que vivían en la cuarta planta, según sus vecinos.

De la familia, de seis miembros, consiguieron salvarse la integrante más pequeña y su padre, gracias a que este salió con la niña, de 8 años, por la ventana, de cuya cornisa estuvo colgado al menos quince minutos hasta que ambos fueron rescatados por los bomberos.

El caso lo lleva el juzgado de instrucción número 1 de Vigo, en funciones de guardia. La comitiva judicial se desplazó hasta el lugar de los hechos para proceder al levantamiento de los cadáveres.

Según fuentes del TSXG, todo indica que el incendio comenzó en el portal del inmueble, si bien los vecinos han apuntado que también hubo fuego en la quinta planta, lo que vendría a alimentar las sospechas de que fue provocado, extremo que se encuentra bajo investigación. La Policía Científica realizó una inspección en el inmueble. El juzgado está a la espera de los informes de bomberos, policía científica, policía judicial y autopsias.

Los vecinos describen a la familia afectada como "superalegre" y sospechan de un antiguo vecino que vivía en el quinto y que fue desalojado hace un mes. Este hombre, cuando lo echaron, supuestamente dijo: "Si aquí no voy a vivir yo, no va a vivir nadie".

Los problemas con él comenzaron porque existía un proyecto para unificar las viviendas del quinto, donde él vivía, las cuales fueron posteriormente tapiadas, lo que no impidió que fuesen okupadas de nuevo.

Residentes en la zona han explicado que ya se habían registrado otros conatos de incendio en ese mismo edificio, algo que confirmó también el delegado sindical de la CUT en el cuerpo de Bomberos de Vigo, David Álvarez.

Este añadió que remitieron al Ayuntamiento de la ciudad varios informes advirtiendo del mal estado del edificio incendiado. "Se habían hecho varios informes a raíz de tres o cuatro intervenciones por pequeños conatos de incendios", dijo. Esos informes fueron reclamados por la Policía Científica, que se ha hecho cargo de la investigación.

En el edificio afectado, que tiene cinco plantas y un total de diez viviendas, se encontraban unas treinta personas, de las que ocho fueron evacuadas a los hospitales Álvaro Cunqueiro y Povisa, y también resultó herido un bombero.

La niña de ocho años que estaba en la Uci del Álvaro Cunqueiro ha sido trasladada a la unidad de quemados de A Coruña, según la Consellería de Sanidade.

De las tres personas que estaban ingresadas en el Cunqueiro, una de ellas ha sido dada de alta, por lo que permanecen dos heridos en las instalaciones.

Mientras, en el hospital Povisa son cinco las personas que permanecen en la Uci, una de ellas en estado muy grave. En el lugar de los hechos fueron atendidas siete personas, una de las cuales solicitó el alta voluntaria.