O incendio de Rubiá afecta xa a 35 hectáreas

A Consellería do Medio Rural informou este venres de dous incendios forestais que superan as 20 hectáreas e que permanecen activos en Galicia, un deles no municipio coruñés de Lousame e outro en Rubiá (Ourense), onde arderon xa máis de 35 hectáreas de terreo.

En concreto, Medio Rural informou de que permanece activo desde pouco despois das 13,00 horas deste venres un incendio forestal iniciado na parroquia de Pardollán, no municipio ourensán de Rubiá.

Este lume, que, segundo as estimacións iniciais, calcinou xa 35 hectáreas de terreo, afecta o Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra.

Este lume, que, segundo as estimacións iniciais, calcinou xa 35 hectáreas de terreo, afecta o Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra.

No seu control participan un técnico, sete axentes, 13 brigadas, catro motobombas, catro helicópteros e sete avións.

Por outra banda, permanece activo desde pouco antes das 15,00 horas deste venres outro lume no municipio coruñés de Lousame, concretamente na parroquia de Vilacova, onde arderon unhas 20 hectáreas. Neste incendio traballan cinco axentes, sete brigadas, seis motobombas, unha pa, cinco helicópteros e cinco avións.