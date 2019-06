Un incendio calcina 3,8 hectáreas en Cuntis e queda a 150 metros dunha hípica

Un incendio forestal ocorrido de madrugada na localidade pontevedresa de Cuntis afectou a 3,81 hectáreas de arboledo e foi extinguido a apenas 150 metros das instalacións dunha hípica, que conta con preto de 60 cabalos.

O lume iniciouse ao redor das 03.00 horas da madrugada na zona de Santa María de Troáns, segundo informaron fontes da Consellería de Medio Rural, e quedou extinguido ás 08,58 horas. Nos traballos interviñeron 5 axentes, 8 brigadas e 14 motobombas.

Na extinción do lume colaboraron tamén os membros do servizo de emerxencia de Cuntis. Os esforzos centráronse, segundo explicaron a Europa Press, en parar o avance das chamas no flanco dereito do incendio, posto que se estaba aproximando á hípica A Luaira, que ten preto de 60 cabalos.

As tarefas para sacar aos animais do centro levaron un mínimo de dúas horas, precisaron desde o servizo de urxencias, polo que a extinción do incendio tívose que centrar no espazo próximo á hípica.

Aínda que algúns veciños chamaron para ofrecerse a axudar a sacar aos cabalos, finalmente non foi necesario e logrouse parar o incendio a apenas "150 metros da hípica".