El incendio de Boiro arrasa 1.200 hectáreas y continúa sin control

El incendio forestal de Cures, en Boiro, continúa activo y ha arrasado ya 1.200 hectáreas, según el balance de la Xunta con datos recabados hasta las ocho de la mañana de este sábado.

Allí se mantiene la situación dos, medida preventiva decretada por la proximidad de las llamas al núcleo de Piñeiro.

Ayuntamientos colindantes, como los de Ribeira, donde en Oleiros fueron desalojadas 700 personas del camping Ría de Arosa, y A Pobra se han visto afectados por la propagación.

El alcalde de esta última localidad, Xosé Lois Piñeiro, ha hablado en sus redes sociales de una noche "peor" tras un día "fatal" para la comarca del Barbanza por un fuego que cruzó el monte "a toda velocidad" siendo imposible saber dónde iba "a parar". "Difícil asimilar todo esto, herida profunda en nuestra tierra", ha escrito.

Os bombeiros do Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña dos parques de Boiro, Ribeira Betanzos e Arzúa, e tamén do consorcio de Lugo, seguen a traballar na extinción do incendio de Cures,no Concello de Boiro que xa chegou ao Concello de Ribeira pic.twitter.com/Y60wVTLMHU