Incautados más de 2.500 kilos de sardina sin documentar en Porto do Son

Agentes de Guardacostas de Galicia y del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han incautado durante la madrugada de este martes más de 2.500 kilos de sardina en Porto do Son.

La mercancía requisada carecía de la documentación necesaria para garantizar su trazabilidad, según indica la Xunta de Galicia en un comunicado de prensa.

Las capturas, que no habían sido pesadas ni declaradas, fueron transportadas en una embarcación que no tenía autorizado atracar en el puerto de Porto do Son. El buque ha sido devuelto al mar inmediatamente después de la operación policial.

Una vez incautado, los agentes de Guardacostas y de la Guardia Civil han procedido a pesar el pescado en la lonja de Portosín para después comprobar que se trataba de 2.559,5 kilos de sardina.

La Xunta ha indicado, en la misma nota de prensa, que la mercancía requisada será entregada al Banco de Alimentos de Santiago de Compostela.