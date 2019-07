Imputado un profesor galego que tiña un chat con seus alumnos sobre drogas e sexo

A Guardia Civil de Vimianzo procedeu a imputar a un docente relacionado cun centro educativo da Costa da Morte por delitos contra a saúde pública e falsidade documental por manter conversacións a través das redes sociais con alumnos sobre o consumo de sustancias estupefacientes e temas de índole sexual.

Segundo informou o Instituto Armado, os feitos remóntanse ao mes de marzo cando a Guardia Civil, dentro dos contactos habituais que se manteñen cos centros educativos, foi informada de que se presentaron queixas na dirección dun dos centros, onde se facía constar "a mala praxe dun profesor".

A denuncia recollida a través do centro, relatan as mesmas fontes, facía referencia a que un docente, que exercía as súas funcións como substituto no centro educativo, "creara un grupo de WhatsApp cos seus alumnos, cuxo contido constaba de imaxes e conversacións nas que se facía referencia e apología ao consumo de sustancias estupefacientes, así como conversacións de índole sexual", puntualizou a Benemérita.

No marco das investigacións, a Guardia Civil tivo acceso ás conversacións mantidas entre ese profesor e os alumnos, polo que puido comprobar "a veracidade das mesmas e a existencia do material audiovisual compartido", sinalou o Instituto Armado.

"Nalgúns dos vídeos, o docente mostraba supostos alumnos doutros centros nos que exercera, fumando sustancias psicotrópicas na súa vivenda", abundaron as mesmas fontes.

Este comportamento non só producía vía redes sociais, explica a Guardia Civil, senón que o profesor "durante as horas lectivas establecía conversacións de índole sexual cos menores e chegaba a expor a posibilidade de conseguirlles bebidas alcohólicas e marihuana, como manifestaba facer cos seus anteriores alumnos", engade.

Ante a "gravidade dos feitos investigados", a Guardia Civil solicitou a colaboración a Consellería de Educación da Xunta de Galicia para ter acceso aos diferentes centros educativos nos que impartira docencia.

Os investigadores mantiveron contacto con todos estes centros educativos, "repartidos polo catro provincias galegas", destaca a Benemérita, que engade que, "en todos eles, a súa estancia fora moi corta por diferentes baixas laborais".

Con todo, nun centro situado na provincia de Lugo manifestaron que no seu día alumnos expuxeran ao profesorado "incidencias similares", sosteñen as mesmas fontes.

O docente ausentábase con baixas médicas

De igual forma que no centro da Costa da Morte, cando a dirección do dentro abría unha investigación, o docente ausentábase alegando diferentes baixas médicas.



Por iso, "ante a similitude no seu comportamento", relata o Instituto Armado, "indagouse sobre a orixe das mencionadas baixas médicas" e observouse "incongruencias en varias das mesmas".



Despois de contactos cos diferentes centros hospitalarios, algún deles en Asturias, chegouse a comprobar a "falsidade dalgúns dos xustificantes", subliñan as mesmas fontes.



Unha vez realizadas todas estas investigacións, o Posto da Guardia Civil de Vimianzo procedeu a investigar ao docente por delitos contra a saúde pública e de falsidade documental.

Que di o Código Penal?

O Código Penal español cualifica como delito "o promover, favorecer ou facilitar o consumo ilegal de drogas tóxicas", lembran as mesmas fontes, considerando agravante que estes feitos "sexan realizados por un docente ou educador no exercicio da súa profesión".



A Guardia Civil destaca "a absoluta colaboración" da Consellería de Educación, como dos diferentes centros educativos, que, sentenciou, "foron fundamentais para o total esclarecemento do acontecido".



Con todo, as investigacións mantéñense abertas ante a posibilidade de que poida haber máis menores de idade afectados.