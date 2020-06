Galicia será la primera comunidad de España en dejar atrás el estado de alarma

Galicia se convertirá el lunes en la primera comunidad de España en dejar atrás el estado de alarma y alcanzar "la nueva normalidad". Así lo confirmó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, este viernes, que destacó que Galicia ha sido de las comunidades "más beneficiadas" por el estado de alarma, que decretó el Gobierno el pasado 14 de marzo.

El ministro indicó durante la rueda de prensa para informar del avance de fases que Galicia había solicitado el pase a la nueva normalidad y confirmó que entrará en ella este lunes, momento en el cual se regirá por lo establecido en el real decreto aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros.

Según el borrador, en la "nueva normalidad" desaparecen las actuales restricciones a la movilidad y seguirá siendo obligatorio el uso de mascarilla cuando no se pueda mantener la distancia interpersonal de seguridad, que pasa de 2 a 1,5 metros.

FEIJÓO. De forma simultanea a la comparecencia de Illa, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, informaba de que daba por concluida la fase tres de desescalada y que solicitaba formalmente al Gobierno poner fin al estado de alarma a partir del próximo lunes.

En una conferencia de prensa tras la reunión semanal de su Ejecutivo, Núñez Feijóo ha asegurado que Galicia cumple todas las condiciones para poder dejar sin efecto el estado de alarma y poner fin a una etapa de tres meses.

Núñez Feijóo ha explicado que en la primera fase de lo que el Gobierno denomina nueva normalidad seguirán en vigor algunas normas que serán publicadas este sábado en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

LOSADA. El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha deseado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "acierte protegiendo a los gallegos" como autoridad delegada en estos momentos y le ha trasladado la colaboración del Ejecutivo del Estado pero ha avisado de que no se trata de una "carrera".



"No es una carrera a ver quién llega antes a acabar la tercera fase", ha manifestado este viernes el delegado del Gobierno en la Xunta al ser preguntado por la decisión de Asturias de no abrir la movilidad con Galicia y antes de que trascendiese que Galicia pasará el lunes a la nueva normalidad.

MADRID. La mayor parte del territorio español estará desde este lunes en la fase 3 del plan de desescalada con el progreso a esta fase de la Comunidad Valenciana, las áreas de Girona y Catalunya Central; Ceuta; Albacete, Toledo y Ciudad Real (Castilla La Mancha); León, Zamora, Burgos, Palencia y Valladolid (Castilla y León).



El Ministerio de Sanidad ha aceptado las propuestas de todas las comunidades que habían pedido avanzar a la fase 3 y desde el 15 de junio las únicas zonas que se mantendrán en la 2 serán la comunidad de Madrid, las áreas de Barcelona y Lleida y las provincias de Soria, Ávila, Salamanca y Segovia.

Por otra parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha avanzado este viernes los planes del Gobierno regional de solicitar, el próximo lunes, el pase a la fase 3 el 22 de junio.