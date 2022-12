"Igual que aquí temos un idioma temos unha costa distinta ao resto; que nos deixen xestionala a nós"

Remata o ano coa aprobación do anteproxecto da lei galega do litoral. Que busca a Xunta con ela?

Facemos esta lei por responsabilidade con Galicia e buscamos a ordenación integral do litoral. Temos as competencias recoñecidas no Estatuto de Autonomía e avaladas polo Consultivo e pola Asesoría Xurídica da Xunta, así que non caben dúbidas. Pretendemos darlle ao litoral unha maior protección e mellorar a súa restauración para dispor dunha costa máis viva.

Por que agora?

Porque desde 2018 vivimos unha situación insólita, na que vemos que hai instalacións que non acometen reformas, deixan de contratar ou perden fondos europeos pola falta de seguridade xurídica derivada das políticas do ministerio, baseadas en principios ideolóxicos. Se por algo se distinguen Galicia e a Consellería de Medio Ambiente é por ter o control absoluto das actividades na costa, que dan vida e non son contaminantes. Toca lexislar con ese equilibrio que non sempre é doado: protexer o litoral desde o punto de vista ambiental, restaurar o que está degradado e instar a que siga habendo vida na costa a través da cadea mar-industria.

Que ferramentas ten a lei?

Lexislamos mar adentro ata as 12 millas, que é onde temos competencia; e costa adentro, na zona de dominio público marítimo-terrestre, desde a servidume de Costas ata o límite físico dos 82 concellos que conforman a costa. E establecemos tres eidos: un ámbito de protección ambiental (APA) que son as zonas naturais, as máis protexidas; outro ámbito que conta cun grao de protección menor que é a área de mellora ambiental (AMA), que parte desa zona de dominio público natural pero con algunha actividade, onde pretendemos que se poidan dar concesións a actividades estratéxicas como as da cadea mar-industria; e logo xa nos imos á zona de restauración ambiental (ARA), que son os portos e as zonas urbanizadas onde a nosa misión é humanizar eses espazos para facelos máis fermosos. E a partir de aí tamén haberá novos informes, preceptivos e non vinculantes, que avaliarán a influencia de actividades na costa.

Lei galega do litoral ► "Queremos protexer a nosa costa, restaurar o que estea degradado nela e mantela viva a través da cadea mar-industria"

Galicia ten moitas edificacións abandonadas no litoral. Que pasará con elas?

En Galicia impera a sensatez e non nos podemos lanzar a lexislar a costa sen estudios previos. Por iso fixemos un catálogo con 300 instalacións que teñen unhas características históricas e arquitectónicas interesantes pero que están abandonadas porque desde o ministerio non permiten darlles unha segunda vida. Pero o urbanismo debe avanzar e se temos unha conserveira ou calquera instalación que non ten razón de ser, pero é propicia para a súa restauración, por que non lle imos dar un segundo uso? Iso é o que está previsto con todas as do catálogo, que poden ter un uso turístico, ser un museo... Por que imos construír preto da costa un edificio novo tendo outro? Ou por que os faros que dependen do Goberno central se poden converter en hotel e os que son competencia da Xunta non? Non ten sentido.

Esta lei galega está a dar moito que falar. Honestamente, cre que a recurrirá o Goberno?

Honestamente, non debería. Porque esta lei non vai contra o ministerio, esta lei vai de protexer Galicia. Temos a nosa forma de ser, de pensar, de actuar... Igual que temos un idioma temos unha costa, distinta ao resto, así que que nos deixen xestionala a nós porque sabemos facelo. Como a lei non vai contra o ministerio, está avalada polo Consultivo e ten detrás os mellores coñecedores da costa porque a levan estudando técnica e xuridicamente desde os anos 90, que son os do Observatorio do Litoral, pois non tería sentido que fose recurrida.

Ángeles Vázquez. PEPE FERRÍN (AGN)

Se non hai conflito, cando se podería aplicar entón a lei?

Descarto que haxa conflito, así que deberiamos telo aprobado como proxecto de lei no primeiro trimestre de 2023. E logo a aprobación definitiva, tras o paso do texto polo Parlamento, onde agardamos que se enriqueza con achegas dos outros grupos, debería ser ao longo do ano que vén.

Xunta e Goberno non teñen feeling. Que tal o seu coa ministra Ribera?

Como ten que ser: falamos e dialogamos. Pero ao final, por máis que me pese, non chegamos a consensos. Pero a min elixíronme para defender Galicia e debo actuar en consecuencia.

Como está a costa galega hoxe? Aproba a nivel de conservación ambiental?

Sen dúbida. A súa conservación é a mellor a nivel nacional e os datos así o acreditan, como a calidade das súas augas e dos seus produtos... Todo é mellorable e con esta lei o que pretendemos é iso, mellorar. Pero o que está claro é que o abandono da costa, que ninguén a coide, suporá a súa morte.

A pregunta do millón: existe a industria sen impacto ambiental?

Toda a industria ten impacto ambiental, pero os humanos tamén o temos. Así que hai dúas opcións: ou intentamos mellorar ou temos un mundo sin humanos, o que non ten sentido.

Pero detéctase un aumento da contestación social a proxectos industriais, sobre todo aos eólicos e mineiros.

Hai contestación por descoñecemento. Porque en Galicia ás industrias oblígaselles a ter os mellores medios a nivel ambiental; aquí o control é exhaustivo e a nosa calidade do aire acredítao porque é boísima. Estamos diminuíndo as emisións de CO2 moi por riba do que o fai a media nacional, así que algo ben se está facendo aquí. O que ocorre é que non podemos seguir esixíndolle tanto aos nosos mentres noutros territorios deixan de esixir. Temos un problema global que temos que atallar desde un punto de vista local, pero esiximos a mesma contundencia en todas as autonomías e países.

Impacto industrial ► "A contestación social aos eólicos e minas é por descoñecemento; os controis que facemos en Galicia son exhaustivos"

A súa consellería manexará un orzamento récord de 533,5 millóns en 2023. Que fará con eles?

O eixo da vivenda será fundamental para nós en 2023. Queremos darlle un grande impulso á vivenda pública. Temos a obriga de facilitarlla a aquelas persoas que máis a precisan e para iso impulsaremos antes de acabar a lexislatura mil vivendas novas nas distintas cidades. Agora mesmo xa temos asinadas 500, cun investimento do 65% por parte da Xunta e do 35% restante a cargo de fondos da UE. No primeiro lote entrarán as cidades con maior demanda, entre elas Lugo. Pero tamén imos dar un impulso á rehabilitación, e non xa só desde o punto de vista dos materiais e o fermosismo, senón tamén da eficiencia enerxética.

Vivenda pública ► "Impulsaremos mil inmobles novos antes de acabar esta lexislatura nas principais cidades"

E que ocorre co alugueiro?

As axudas ao aluguer sairán en xaneiro e duplicaremos as contías, porque tamén hai demanda. Haberá unha liña para mozos e outra para familias con dificultades económicas; e reservaremos un terceiro ámbito de axudas co Bono Social Alugueiro para aquelas persoas con recursos limitados.

Sorprende que haxa dificultades para acceder á vivenda en Galicia cando algúns estudos apuntan á existencia de 345.000 vivendas baleiras na comunidade. Que falla?

O primeiro que habería que facer é definir que é unha vivenda baleira e iso é algo que lle compete ao Estado. Nós non cosideramos vivenda baleira a que non ten uns servizos mínimos e se che dan unha chave non podes entrar a vivir. Así que a cifra real dista moito desa que apuntan os estudos. Ademais, debemos dar seguridade xurídica porque a okupación en Galicia non é unha anécdota, é un problema real que está incrementándose. Hoxe temos unha okupación cada dous días e como non se desaloxan, o número de vivendas nesta situación xa é importante. E existe outra okupación que é a de aqueles que alugan e non pagan, e igual teñen menores, polo que o propietario debe aguantar esa familia meses ou incluso anos. Nós queremos dar seguridade xurídica e por iso sacamos o plan Vivendas Vivas, onde a Xunta se fai cargo de todo: asinamos convenios con asesorías e xestorías para que busquen propietarios de vivendas sen uso e nós pagámoslles o seguro por se sofren danos, á vez que financiamos a adaptación de inmobles que ao mellor levan anos pechados para que se aluguen. Destinamos a este plan 5 millóns e está a ter boa acollida. Os propietarios de vivenda en Galicia son pequenos donos que fixeron un esforzo no seu día e que lles doe que alguén lles desfaga o piso. E, á vez, logramos axudar tamén aos mozos que queren emanciparse.

Ten Galicia solo industrial dabondo ou a demanda supera a oferta?

Podo adiantar que este foi un moi bo ano desde o punto de vista da venda de solo industrial en Galicia, o que quere dicir que algo facemos ben. A industria segue asentándose aquí e temos polígonos que precisamos ampliar, polo que agardamos aprobar no primeiro trimestre de 2023 a modificación do Plan Sectorial de Parques Empresariais, para o que me gustaría a máxima colaboración das administracións, e poño o foco nunha: a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, cuxas demoras nas tramitacións coa Xunta e os concellos non entendemos. Se salvamos os atrancos, ese plan sectorial permitirá acometer ampliacións importantes como a das Gándaras en Lugo, onde nos quedamos sen solo e xa estamos en obras e temos comprometido o 30% da superficie; e incluso hai demanda para novas fases, por exemplo da empresa Norvento. Pero tamén en Santiago acabaremos o ano sen solo industrial e iniciamos estudos para ampliar en 400.000 metros A Sionlla. E en Arteixo está Estrella Galicia, a Plisan no sur... A Administración debe investir en solo industrial onde hai demanda e non é a Xunta quen decide onde van as empresas, senón que son elas as que deciden onde queren ir. Porque temos aínda solo industrial herdanza do bipartito que se mercou sen ningún estudo previo e as empresas non queren ir a el.

Solo industrial ► "Este foi un bo ano en venda de parcelas en Galicia; a industria segue apostando por isto e temos que ampliar polígonos"

Fan os concellos os deberes cos plans de ordenación (PXOM)?

É imprescindible que un Concello, para ter futuro e vida, aprobe o PXOM e se adapte á normativa vixente. Pero chaman a atención algúns casos, como o de Lugo, onde axilizamos todo ao máximo e o 21 de setembro notificamos desde a dirección xeral para proceder á aprobación do PXOM en pleno: pero levamos desde entón sen noticias. Non entendemos como certas cidades non priorizan os plans, como Ourense ou Vigo, que levan anos arrastrando ese problema. E logo están os concellos pequenos, que non teñen recursos para sacar adiante un PXOM e por iso lles facilitamos o Plan Básico. Foi un bo ano, onde aprobamos tres destes plans e poderían ser máis se non faltasen informes da CHMS. Pero hoxe temos un millón de galegos que viven nun territorio co seu solo ordenado.

Agora sempre se fala de fermosismo e nunca de feísmo.

Galicia é fermosa. Estou convencida de que queremos facer as cousas ben e que se non as facemos ás veces é por descoñecemento. Por iso queremos chegar a todos coas guías de materiais e cores que son públicas e tamén con pequenos impulsos como as axudas ao fermosismo. Son ata 3.000 euros para fachadas, tellados, peches, vivendas auxiliares... Chegamos xa a 1.500 familias e imos facer outro esforzo de 2 millóns de euros, ampliables, para familias e tamén para concellos, que son os primeiros que teñen que dar esa imaxe amable á vista. Estas axudas teñen boa saída.

Está suficientemente protexido o patrimonio natural galego?

O 42% do territorio está baixo algunha figura de protección. Temos que restaurar certas zonas e estamos rematando os plans reitores de usos e xestións dos parques naturais. Tamén temos a Rede Natura ou a Reserva da Biosfera, que é unha figura moi ben aceptada porque protexemos o territorio por un lado mentres que por outro mantemos vida nesas zonas poñendo en valor os produtos. O gran logro aí foi a Ribeira Sacra, onde sacamos matrícula de honra. Ese é o camiño polo que ten que ir Galicia: velar polos seus espazos. Hai un gran número de proxectos eólicos, multiplicados por mil debido a unha mala planificación do ministerio, pero tanto as Reservas da Biosfera como a Rede Natura como as zonas de turbeiras ou as áreas de voo de especies protexidas quedan preservadas dos eólicos. Galicia coida a súa paisaxe, que ten un valor incalculable.

Outra das frontes que teñen abertas co Goberno é polo lobo. Por que a Xunta quere cazalo?

A Xunta non quere cazar lobo. En Galicia non se caza lobo: xestiónase o lobo cando hai un problema coas gandeirías. Neses casos, e logo de estudos exhaustivos e co aval de informes técnicos, permitimos facer esperas ao lobo. Se na zona de Muras desaparece o cabalo galego e as explotacións gandeiras en extensivo, temos que actuar polo ben de todos. Tanto é biodiversidade o cabalo galego ou a vaca cachena como o lobo. Aí é onde temos que estar os conselleiros de Medio Ambiente e onde debería estar o Goberno central, pero nin sequera comezou a facer o censo do lobo. Non entendemos a cerrazón do Goberno con este tema e non nola explican. E eu o que teño é que explicarlles aos galegos que nos deben 2,4 millóns de axudas para prevención e danos do lobo que non chegaron a Galicia, así que os asumirá a Xunta porque non deixaremos tirados os nosos gandeiros.

Protección do lobo ► "En Galicia non se caza lobo, aquí regúlase só cando existe un problema grave coas ganderías"

Chegará Galicia a tempo na implantación do contedor marrón?

Agardo que si. É unha obriga de Europa implantalo en decembro de 2023 e nós así o recollemos na nosa lei de residuos, pero de repente saíu a lei estatal que adiantaba os prazos e dicía que os concellos de máis de 5.000 habitantes tiñan que ter implantado xa este quinto colector; iso si, sen recursos nin planificación. Se fixésemos caso a esa lei eu tería que estar agora sancionando, pero entendemos que é unha implantación paulatina, pouco a pouco. A Xunta ofrece axudas e está construíndo as plantas de biorresiduos.

Lugo ► "Preocúpanos a okupación e pedimos variar a lei para desaloxar en 48 horas"

Parece que a okupación medra en Lugo. Está preocupada?

Si que me preocupa e, de feito, a Xunta pide contundencia con iso: que se reforme a lei e que en 48 horas un okupa teña que estar fóra dun lugar que non é seu. Dos seguimentos que facemos de casos en Galicia, ninguén recurriu ao servizos sociais municipais nin chamou á porta da Xunta para pedir recursos ocupacionais. E tal e como se escamiña a lei de vivenda estatal, lonxe de atallar a okupación, vaise incrementar. En Lugo é un problema e ao final por non lexislar recórrese a certas empresas que ás veces debemos poñer en dúbida, ou actúan os propios veciños pola súa conta. Nos queremos prohibir que os okupas se podan empadroar e pedimos que as comunidades de veciños podan actuar en representación do vecindario.

Problemática da okupación ► "A okupación aquí xa non é unha anécdota senón un problema real que vai a máis; contamos xa un caso cada dous días"

Nas Gándaras traballan xa na ampliación do polígono pero os empresarios piden melloras nos accesos. Hai opcións?

Nas Gándaras, todo o que lle competía á Xunta está feito. Agora hai algo que é cousa do ministerio e agardamos que a alcaldesa faga todas as xestións necesarias para mellorar a accesibilidade. Pola miña parte, todo o que me puxeron os empresarios sobre a mesa cando me reunín con eles está cumprido, incluindo a bonificación do 50% do prezo do solo, que imos manter en 2023.

Como vai a recuperación dos cascos vellos da provincia?

Se falamos da Tinería, o resultado é satisfactorio: levamos 40 inmobles rehabilitados onde hai preto dun centenar de vivendas, temos adquiridos tres novos e temos pendentes de entregar cinco vivendas máis. Hai algo de demora porque pasaron meses desde que o Concello nos deu licenza de primeira ocupación, pero agora fixemos unha modificación importante na lei que nos permitirá, a través dunha declaración responsable, non ter que agardar polas licenzas de primeira ocupación. O Concello de Lugo tamén nos solicitou 1,5 millóns da liña de fondos europeos para rehabilitar barrios e concedémoslle un millón. Pero nos cascos vellos vemos que hai algo que non funciona todo o ben que debera: as áreas de rehabilitación integral (Ari), que son competencia municipal. Non están certificados nin o 10% dos orzamentos que teñen.