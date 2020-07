Iglesias reúne a su Ejecutiva tras el descalabro del 12J, sin voces críticas

Podemos reúne este viernes a su Ejecutiva con la tarea de analizar el mal resultado en las elecciones gallegas y vascas y hacer la "autocrítica" a la que se conjuró el líder del partido, Pablo Iglesias, que no planea asumir responsabilidades ante un descalabro que se achaca a la situación territorial.



La dirección de Podemos no ha convocado a los periodistas para dar cuenta de las decisiones y del análisis de sus dirigentes, en la línea de lo que sucede desde el pasado 18 de noviembre, cuando tuvo lugar la última rueda de prensa tras el Consejo de Coordinación del partido, aquella vez a cargo de la entonces portavoz, Noelia Vera.



El encuentro de este viernes será el segundo de la Ejecutiva designada por Iglesias con nombres íntegramente afines, con lo que no se prevé que ninguna voz crítica le afee el resultado.



En el partido hay quien remarca que la debacle en Galicia -donde Podemos se ha quedado sin representación, cuando era segunda fuerza- nada tiene que ver con la situación estatal de Podemos, sino con la desintegración de las mareas y las disputas internas que han llevado al BNG a ocupar el espacio previo al surgimiento del partido de Iglesias.



Del mismo modo, entienden que en el País Vasco los apoyos de las anteriores elecciones no han pasado a la derecha, sino a EH Bildu, lo que certifica el crecimiento de las fuerzas nacionalistas que en realidad son socias del Gobierno de coalición del que Podemos forma parte.



Además, el partido inscribe esa caída electoral en el fin de un ciclo de pérdida de peso en los territorios que se inició ya en los comicios andaluces, y confía en que la acción de Gobierno permita entrar en una etapa nueva y en una posición desde la que recuperar apoyos.



Para ello, Podemos buscará previsiblemente en los próximos meses visibilizar de dónde proceden las medidas más de izquierdas que se aprueben en el Ejecutivo y en ese sentido no renunciará a medidas como la derogación de la reforma laboral en los términos en que se pactó en el acuerdo de investidura.



Sin embargo, en Podemos entienden que su función será presionar a Pedro Sánchez desde dentro del Gobierno para que los acuerdos que alcance en la Unión Europea respondan a un espíritu de izquierdas, aunque entienden que su labor como socios es también la de apoyarlo.



Con respecto a los presupuestos, el plan A de Iglesias es que se puedan pactar en septiembre con los socios de investidura, aunque no cierra la puerta al apoyo de Ciudadanos siempre que esas cuentas respondan al acuerdo suscrito entre las fuerzas de izquierdas.