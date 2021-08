Identifican o cadáver achado en Sanxenxo: un veciño de Bueu de 50 anos

O cadáver localizado cando flotaba na auga nas proximidades da unha praia de Sanxenxo corresponde a un veciño da poboación pontevedresa de Bueu de 50 anos.

Así o confirmaron a Europa Press fontes da Garda Civil, que explicaron que este veciño de Bueu non constaba como desaparecido e investíganse as circunstancias da súa morte.

Sobre as 12.58 horas deste xoves localizouse na auga o corpo dese home, que non levaba documentación encima, sinalaron as mesmas fontes, na zona de Cabicastro, no termo municipal de Sanxenxo.

Fontes municipais apuntaron polo seu lado que o cadáver foi localizado á altura da praia de Paxariñas, "a uns 500 metros da costa" tras a alerta dun barco de pasaxe.

Unha embarcación do Servizo Marítimo da Garda Civil encargouse do traslado do corpo ao porto de Portonovo, en Sanxenxo. Unha vez ordenado o levantamento do cadáver, foi trasladado para a realización das tarefas de identificación.