Identificados 21 mozos sen máscara nun botellón nunha praia de Cangas

A Garda Civil disolveu esta fin de semana unha concentración de mozos que consumían bebidas alcohólicas sen manter as distancias nin utilizar máscara na praia de Liméns, en Cangas (Pontevedra). En total, foron identificados 21 dos participantes no botellón e denunciados outros catro por tenencia e consumo de sustancias estupefacientes.Segundo informa o Instituto Armado, a actuación produciuse durante un servizo de seguridade cidadá efectuada por parte da Compañía de Pontevedra.Os mozos, tal e como relata a Garda Civil, atopábanse consumindo bebidas alcohólicas e o "incumprimento das medidas sanitarias" para a prevención de contagios de Covid-19, ao "non facer uso de máscara nin respectar a distancia social", levou á identificación de 21 deles.Dentro do mesma orde de actuacións, foron denunciados outros catro mozos por tenencia e consumo de sustancias estupefacientes. Todos estes feitos foron reportados pola Benemérita ante as autoridades sanitarias da Xunta de Galicia.