¿Humor o indignación? Cascada de reacciones por un vídeo de la Librería Baroja de Pontevedra

Son conocidos por muchos usuarios de las redes sociales los vídeos que publica cada día Fernando Iglesias, propietario de la Librería Baroja de Pontevedra. En ellos promociona algunas de las novedades que llegan a su establecimiento, con un estilo particular y muchas dosis de humor que le han permitido expandir su fama por toda España a través de Facebook, Instagram y TikTok. Pero una de las últimas piezas ha logrado multiplicar sus interacciones, con cientos de reacciones a raíz del libro El Niño Jesús no odia a los mariquitas.

La obra es un cuaderno de actividades para colorear que a primera vista puede tener apariencia de libro infantil, pero que realmente está enfocado al público adulto. "Quiero compartir con vosotros mi estupor. Acabo de recibir esta novedad", comenta Fernando Iglesias en su vídeo, que incluye la etiqueta #humor. "Una madre me viene a pedir un libro de colorear y yo le propongo esto: Actividad seis, enredo de pitos, ¿eh? Pero no me jodas..."

La publicación en Instagram ya incluye cientos de comentarios, algunos reaccionando con humor o aclarando que la obra está pensada para un público adulto y muchos otros denunciando que un contenido así se dirija a niños o que esté centrado en el cristianismo y no en otras religiones.

Su autor, Julio A. Serrano, trata de explicar en el cuaderno "por qué la homofobia está mal", según él mismo ha aclarado en las redes sociales. La editorial Fandogamia, responsable de su publicación al igual que del volumen Ser fascista está mal, del mismo autor, añade: "¡Aprende lo mala que es la homofobia jugando y coloreando!".

El propio Julio A. Serrano respondió a la publicación con ironía: "A ver, por el título yo creo que ya se ve que es para adultos. Pero vamos, si te vas a fiar en las cosas de la contraportada, también puedes cobrarlo en pesetas". "JAJAJAJAJ es un honor salir en uno de tus vídeos", reaccionó la editorial Fandogamia.