El humo de los incendios de Portugal llega a Galicia y tiñe de rojo el sol

El humo de los incendios rurales que afectan a Portugal ha llegado este miércoles a Galicia. Algunas ciudades como Vigo, Baiona, Nigrán, Cuntis o Cangas han amanecido con el cielo cubierto por ese motivo. Y en Pontevedra, el sol luce rojizo tras la humareda, dejando imágenes insólitas.

Solo hay un incendio activo al norte de la provincia de Pontevedra, en Cerdedo-Cotobade, según ha confirmado la Consellería de Medio Rural, por lo que el humo que se ve en Vigo corresponde a los fuegos del país vecino, que ya han provocado siete muertes.

Las redes sociales se hicieron eco del fenómeno y fueron muchos los usuarios que publicaron imágenes del sol con ese curioso color anaranjado o rojizo.

Galiza também acorda com o fumo dos incêndios de Portugal. Amplia a foto e mira a cor do céu e do sol em Vigo pic.twitter.com/k5aFbfG30a

El olor de los terribles incendios en el país vecino es en la mañana de este miércoles perceptible en distintos lugares de la comarca de O Morrazo, donde el humo cubre el cielo de localidades como Cangas. También en otros municipios, como Baiona, Cuntis o Vilagarcía los vecinos amanecieron con el cielo cubierto por la huella del fuego al otro lado de la Raia.

En todo caso, apenas ha afectado, por ahora, a la calidad del aire, tal y como han indicado fuentes de MeteoGalicia, si bien la estación de Coia detecta nivel naranja de PM 2.5 (partículas sólidas o líquidas, que se encuentran en suspensión aerodinámica y cuyo diámetro es de menos de 2.5 micras) con 47 microgramos por metro cúbico.

The scale of the fires currently burning across Portugal 🇵🇹 is pretty unfathomable. pic.twitter.com/UIc6lwrj0v