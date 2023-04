La huelga médica se contagia y las enfermeras organizan su propio paro

El acuerdo entre el sindicato médico CESM y la Consellería de Sanidade que supondrá mejoras retributivas para facultativos e implicó el fin de una huelga de 9 días que dejó más de 1.600 cirugías, 32.000 consultas y 2.700 pruebas suspendidas tiene ya un efecto contagio entre otro personal sanitario.

Las enfermeras gallegas están preparando un paro similar con el objetivo de reclamar mejoras laborales, algunas que se siguen negociando en la mesa sectorial -como la subida salarial en noches y festivos o la recuperación de tres días de libre disposición- y otras específicas de su labor -como que no se les penalice si no aceptan contratos en servicios especiales sin experiencia o que no tengan que encadenar contratos sin descansos mínimos-.

Para organizarlo y recabar el mayor respaldo posible, están celebrando reuniones con los colegios profesionales de las distintas provincias (la semana que viene tendrán un encuentro con el de Lugo) y también con las distintas centrales sindicales. Aunque se están movilizando enfermeras de toda Galicia, el germen de esta reivindicación parte de Vigo, el área sanitaria en la que la huelga médica tuvo mayor respaldo, seguida de la de Lugo.

Precisamente facultativos de Lugo fueron los primeros en mostrar ayer su descontento por el acuerdo suscrito por CESM con Sanidade, una percepción después compartida públicamente por otros muchos de Galicia.

En el área lucense unos 300 firmaron un documento dejando claro su tajante rechazo «con las medidas puramente económicas» pactadas por el sindicato porque entienden que ni representan sus inquietudes ni «palian las crecientes necesidades de la sociedad». Piden, en cambio, más y mejores contratos para evitar fuga de talento, límites a las listas de espera y adecuación de las plantillas a ellos, incentivación activa para puestos de libre cobertura y, para Primaria, agendas de 30 pacientes adultos y 25 pediátricos, cobertura de todas las vacantes por oposición y al menos 15 minutos por paciente, entre otras cuestiones.

En la misma línea se manifestó la Asociación pola Defensa da Sanidade Pública, que aseguró que el acuerdo de CESM «solo buscaba una subida de sueldo» y que «no resuelve los problemas ni del sistema ni de la población».

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hizo una lectura opuesta. Cree que el acuerdo supone una «mejora» de las condiciones de los profesionales de la sanidad pública, lo que «redunda» en la «calidad» del sistema. Incidió en que el acuerdo encaja con la «hoja de ruta» de la Administración autonómica de «mejoras progresivas» para los profesionales sanitarios. La mesa sectorial negoció durante toda la jornada de ayer sobre el tema.