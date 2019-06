Amplio seguimiento a la huelga en Atención Primaria en A Coruña y Pontevedra

El personal de la Atención Primaria en Galicia celebra este miércoles una jornada de huelga para exigir a la Xunta un aumento del tiempo de consulta de los facultativos, más recursos humanos, un incremento de su presupuesto, la eliminación de las gerencias integradas y mejores contratos para médicos jóvenes.

La huelga, convocada por la Asamblea de Áreas Sanitarias de Galicia, según la Consellería de Sanidade de la Xunta ha tenido un seguimiento de un 21%, mientras que según los organizadores ha sido seguida por un 50 % -y de cerca del 100% en las ciudades de A Coruña y Vigo-.

En paralelo a la huelga, unos 400 facultativos se han manifestado por las calles de Santiago de Compostela, haciendo un recorrido desde el Edificio Administrativo de la Xunta en San Caetano hasta la sede de la Consellería de Sanidade en San Lázaro, donde han expresado sus demandas.

"Nos vemos obligados a reclamar una atención sanitaria óptima para todos los ciudadanos, ya que estamos desempeñando nuestro trabajo en circunstancias muy por debajo de los estándares deseables, sin tiempo para atender las necesidades de los pacientes", ha denunciado el portavoz de la asamblea, Carlos Eirea.

Los facultativos también han pedido "disculpas por los perjuicios que la huelga pueda ocasiona"¿ a pacientes y personal de urgencias, si bien esta huelga "ha sido una medida extrema ante la respuesta de nuestros actuales gestores, que consiste en negar la evidencia, hacer promesas vacías de contenido y menospreciar al colectivo".

"Llevamos demasiado tiempo pidiendo una sanidad pública universal e igual para todos, con una atención primaria digna", ha proseguido el portavoz, quien ha señalado que "lo importante no son los porcentajes de seguimiento, sino la repercusión, y la realidad es que hoy los centros de salud de toda Galicia están vacíos".

Con respecto a los próximos movimientos de los facultativos, la asamblea ha alertado sobre "la carga de trabajo que vendrá en verano" y ha pedido a los médicos que envíen cada quince días "información de la situación de cada centro" para poder hacer un balance centralizado una vez haya pasado el periodo estival.

El Sergas defiende sus medidas

Por su parte, el gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Antonio Fernández-Campa, ha denunciado que la huelga "no aporta nada al trabajo que ya se está realizando", ya que entiende que "causa molestias a los ciudadanos" y "no variará el trabajo actual ni el que se hará a continuación".



"Ya estamos trabajando con los colegios profesionales y los sindicatos y hasta ahora se están cumpliendo todos los compromisos y plazos", ha señalado Fernández-Campa en declaraciones a Efe en la que ha destacado que a día de hoy ya se ha puesto en marcha el 70 % de las acciones a corto plazo previstas por el Plan Galego de Atención Primaria 2019-2021.



De este modo, Fernández-Campa achaca la convocatoria de esta huelga a una problemática "que se da en todo el Sistema Nacional de Salud, no solo en Galicia", ya que ésta partiría de "la falta de médicos de familia, una especialidad en la que no hay paro", una situación "que en Galicia se está intentando mejorar".



"Hemos tomado medidas, como aprobar una Oferta Pública de Empleo (Ope) de 500 plazas para la atención primaria, conseguir que el Ministerio de Sanidad aprobase más plazas para formar médicos de familia y pediatras o garantizar más plazas para aquellos centros con una mayor presión asistencial", ha relatado el gerente.



Fernández-Campa ha destacado que el Sergas "está absolutamente abierto a recibir propuestas" y que Galicia "es una de las pocas comunidades que ha elaborado un documento con medidas concretas y las está implementando".



Con todo, el gerente del Sergas ha asegurado que durante la jornada de huelga "no ha habido ninguna incidencia" y el servicio "se está desarrollando con total normalidad", toda vez que "se está cumpliendo con los servicios mínimos".

Sin el apoyo de SOS Sanidade Pública

La huelga convocada este miércoles no cuenta con el apoyo de SOS Sanidade Pública, los sindicatos y diferentes colegios profesionales, quienes desconvocaron la huelga en abril después de que el Sergas aceptase crear un Consello Técnico de Atención Primaria cuya actividad arrancó la semana pasada.



Sindicatos y colegios profesionales han advertido de que retomarán las movilizaciones en caso de que el Sergas no aplique las medidas vinculantes que decidan las quince comisiones técnicas que acordaron constituir; la gerencia, por su parte, asegura que está "cumpliendo con todas las demandas y todos los plazos".