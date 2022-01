Los hosteleros gallegos se muestran "insatisfechos" con las nuevas medidas de la Xunta

Los hosteleros gallegos se muestran "insatisfechos" con las nuevas medidas implementadas por la Xunta en cuanto al alivio de restricciones para el sector, que devuelven dichas limitaciones a antes de Navidades, ya que siguen sin poder abrir al 100%.

Así, se ha acordado adelantar la ampliación del horario de hostelería y la reapertura de barras a este fin de semana, al tiempo que desaparece también la prohibición de reunirse no convivientes entre las 3.00 y las 6.00 horas de la madrugada.

El presidente de la Federación Gallega de Hostelería y de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Lugo, Cheché Real, ha incidido en que "la meta del sector es poder abrir al cien por cien" como les permiten sus "licencias" de actividad.

"Mientras no consigamos eso, nosotros no nos damos por satisfechos. Seguimos siendo después de dos años el único sector al que se le conculcan sus derechos a abrir su empresa en la forma que nos permiten nuestras licencias", ha aseverado.

"No estamos satisfechos, y no lo estaremos hasta que consigamos abrir al cien por cien tanto en aforos, superficie como en horarios", razona. "Parece, pero no nos podemos fiar, que esto va bajando (los casos activos de covid), que se ha llegado al pico hace unos días y ahora todo va a ser bajar y llegaremos a estabilizar este brote", ha subrayado.

Por ello, el hostelero lucense espera que en "entre 15 y 20 días" deberían "estar abiertos al cien por cien en cuanto a horarios y también aforos". Pone el ejemplo de La Rioja, en donde el gobierno autonómico riojano "ha abierto" la hostelería en su totalidad.

"PERPETUACIÓN" DE RESTRICCIONES. En esta línea, la Asociación Empresarial Hostalaria.gal denuncia una "perpetuación" de las restricciones por parte de la Xunta, lo que causa un "incalculable" daño económico al sector.

Unas dificultades que "provocaron la desaparición de cientos de empresas y miles de puestos de trabajo", debido a unas medidas que se mantienen de "modo inexplicable".

Por ello, Hostalaria.gal exige la eliminación de todas las medidas restrictivas que "han demostrado ser totalmente " respecto a los contagios de covid.