Los hosteleros advierten: "Si no nos dejan trabajar, esto va a ser tremendo"

El presidente de la Federación Gallega de Hostelería, Cheché Real, ha advertido que en el sector quiere seguir trabajando "al 100 por cien" ahora y de cara a las navidades, pese al repunte de casos de covid de los últimos días.

Real ha constatado que "siguen pidiendo lo mismo". "Que nos dejen como estamos con el pasaporte covid y seguir al 100 por cien de los aforos, con las barras, aunque con mascarilla y manteniendo las distancias de seguridad", ha afirmado.

El también presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo ha expuesto que el sector piensa que "la situación hay que verla ahora mismo en cuanto a incidencia hospitalaria, de ocupación de camas y en las Uci". De este modo, afirmó que las restricciones solo deberían darse, y no las vería "con malos ojos", si estos datos empeorasen.

"No estimamos que sea motivo para volver a las restricciones", ha apuntado, en referencia a que se tenga en cuenta únicamente el número de contagios, ya que ha insistido en que "hay que aprender a convivir con estos contagios, porque esto vino para quedarse". "Los contagios no van a ser de la forma impetuosa que fueron al principio y cuando no había vacunas", ha considerado.

Real ha insistido en que aguardan "poder trabajar como estamos". "Somos el único sector señalado por la pandemia en forma de restricciones y limitaciones", ha juzgado, antes de indicar que en casi "dos años (de pandemia), no han estado trabajando al 100 por cien, ni en horarios, ni en aforos".

"Si no nos dejan trabajar, esto va a ser tremendo", ha advertido, finalmente, el presidente de la Federación Gallega de Hostelería.