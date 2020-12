La hostelería, dividida entre la felicidad de la reapertura y las dudas sobre la rentabilidad

La esperada reapertura de la hostelería en toda Galicia desde el próximo viernes es, sin duda, una "muy buena noticia" para un sector que ha pedido durante este tiempo la "oportunidad de seguir trabajado" en sus negocios. Sin embargo, parte de los hosteleros han recibido de forma "agridulce" este plan de desescalada por territorios, sobre todo en lo relativo a las limitaciones de horario y de aforos, con las que, creen, muchos negocios no serán "viables".

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, daba a conocer este miércoles el plan de desescalada de la hostelería, acordado por el comité clínico, y que implica que, desde el viernes, podrá abrir toda la hostelería en Galicia, incluso la de aquellas áreas con más restricciones y que permanecen perimetradas.

REAPERTURA.​ Será, no obstante, una apertura graduada y vinculada a la situación epidemiológica de cada territorio, con aforos que van desde el 50% solo en terrazas al 50% en interiores y el 75% en terraza del nivel básico. Del mismo modo, la situación de la zona también determinará los grupos máximos permitidos, entre cuatro y seis personas –convivientes o no–, y los horarios máximos de cierre –a las 17,00 o a las 23,00 horas–.

Lois Lopes, directivo de Hostelería Compostela, ha valorado el hecho de que las restricciones planteadas sean "proporcionales" a los datos sanitarios de cada zona, aunque, ha dicho, no comparten "la limitación de capacidad" de los locales.

"Tenemos la idea de que, por debajo del 75% de ocupación, muchos negocios quedarán excluidos", ha dicho, en declaraciones a Europa Press, tras lo que ha asegurado que esta propuesta "no se corresponde con la viabilidad de una gran parte de la hostelería".

Entre las propuestas de los hosteleros compostelanos, el directivo ha lamentado que no se haya incluido la consideración de la barra como 'mesa única', ni la posibilidad de que los locales de ocio nocturno, que siguen cerrados, tengan actividad en horario diurno como cafeterías.

Por ello, Lois Lopes destaca, como una "línea roja" aún no tratada, la "cuestión de indemnizar a los locales que no puedan desarrollar su actividad" en umbrales de rentabilidad. Aunque la situación en áreas como Santiago es "mejor que en aquellas que tienen más restricciones", Lopes ha reclamado un "plan estable de ayudas" para los negocios "que no van a poder desarrollar su actividad" con opciones de rentabilidad.

UNA NOTICIA "AGRIDULCE". En la misma línea, el presidente provincial de los hosteleros pontevedreses, César Ballesteros, ha recibido este anuncio de una forma "agridulce", por un lado "deseando abrir", pero, por otro, con dudas sobre "los mínimos de beneficio" para los locales en estas condiciones.

Ballesteros ha recordado que los hosteleros habían manifestado ya su deseo de reiniciar su actividad, aunque el límite horario –por ejemplo, en el caso de Vigo– de las 17,00 horas, "imposibilita que sean rentables". "Es un abrir entre comillas, se necesita un mínimo de beneficio", ha recordado.

En particular, el presidente de los hosteleros pontevedreses ha expresado su preocupación sobre si esta reapertura "obliga a finalizar los Ertes por fuerza mayor", lo que dejaría a muchos negocios "en muy mala situación".

Del mismo modo, César Ballesteros ha lamentado que siga existiendo la "idea" de que "el sector de la hostelería es culpable de algo", y ha puesto como ejemplo el caso de Cataluña, donde, a pesar del cierre de la hostelería, "no ha habido repercusión" en los casos.

Ballesteros, en declaraciones a Europa Press, ha admitido que la intención última con el cierre de la hostelería es "evitar la socialización", aunque ha propuesto que, precisamente, se utilicen los protocolos y vigilancia de los establecimientos para lograr una socialización "con garantías". "Debería estarse potenciando el uso de la hostelería para reuniones familiares, en lugar de hacerse en lugares privados menos aptos", ha dicho Ballesteros, para quien los restaurantes son una buena alternativa para trasladar las reuniones privadas de Navidad, que "se van a producir".

UNA OPORTUNIDAD "PARA SEGUIR ADELANTE". Por su parte, el presidente de los hosteleros ourensanos, Ovidio Fernández, ha visto este plan "una muy buena noticia para el sector", que busca "una oportunidad para seguir adelante si esta epidemia lo permite". "Otra cosa es si este tema sirve para que se desarrolle la hostelería después de un tiempo perdido y nunca más recuperado", ha añadido.

En el bagaje de los hosteleros, ha dicho Fernández, queda el saber que tuvieron una "colaboración determinante" para mejorar las cifras epidemiológicas, aunque ha recordado que esta situación de crisis ha provocado que haya "establecimientos que no van a abrir nunca más", con las consecuencias que eso tiene para sus propietarios y sus familias. "Lo que queda es tener la oportunidad de seguir trabajando. Y tratar de que no se vuelva para atrás", ha apostillado

AYUDAS "INSUFICIENTES" PARA UN SECTOR QUE CUMPLE. El presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, ha elogiado que la Xunta "consultase con el sector" este plan, posteriormente analizado en el seno del comité clínico, y ha admitido que no se trata de una "decisión fácil", ya que es "imposible contentar a todo el mundo". No obstante, ha explicado a Europa Press, "el mensaje puede ser de optimismo".

Entre otras cuestiones, el presidente del Clúster ha asegurado que el sector "ve positivamente las ayudas que se han puesto encima de la mesa", pero considera que "son insuficientes", ya que "hay mucha gente que lo está pasando mal". Por ello, ha instado a "buscar soluciones" para establecimientos que sufran pérdidas incluso pudiendo abrir con aforo restringido y ha apelado al "consenso".

Finalmente, ha reivindicado que el sector de la hostelería y de la restauración, así como el turístico, ha "cumplido la normativa" y los "protocolos higiénico-sanitario" implementados para frenar el covid-19, así como las difíciles medidas que se le han ido imponiendo.