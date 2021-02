La hostelería y su cadena de valor piden "ayudas directas" para salvar al sector gallego

La hostelería y la cadena de valor del sector han vuelto a exigir al Gobierno y a las administraciones regionales "ayudas directas" para evitar que se destruya el tejido empresarial de bares y restaurantes, uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus.

"Un tercio total de bares y restaurantes se va a ir por el desagüe en esta crisis del coronavirus. Estamos en un momento gravísimo, de ahí nuestra insistencia en exigir ayudas directas para que las empresas puedan aguantar", ha señalado el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, durante el foro digital Conversaciones FuerzaBar.

Gallego ha advertido de que la siguiente fase de esta crisis será la recuperación de la demanda y del consumo. "Llegará un momento en el que las ayudas tendrán que ir destinadas a la reactivación de la demanda y será necesario dar bonos y cheques para las familias españolas", ha alertado.

"Este sector nunca ha pedido nada, siempre ha sido autónomo y lo ha dado todo para el crecimiento de la economía española, necesitamos ayuda y que no se deje caer este tejido industrial. Estamos en un momento crítico en el que tiene que ser ayudada para que pase esta terrible pesadilla", ha subrayado Gallego.

En la misma línea, se ha mostrado el director de ventas y distribución de Heineken en España, Manuel Román, que apuesta por que la cervecera siga "siendo una voz cantante y relevante" en el panorama nacional, por lo que reclama las "ayudas directas" que ahora son "fundamentales" para salvar al sector. "Creemos que es lo más justo, viendo el panorama europeo. Además, confiamos en capitalizar las ayudas europeas para que vayan destinadas gran parte al canal de hostelería y a la cadena de valor asociada", ha reclamado.

Román ha recordado la iniciativa de Heineken para apoyar durante esta crisis sanitaria al sector hostelero de FuerzaBar, en la que ha invertido más de 150 millones de euros en ayudas directas, formación, préstamos a clientes y otros programas de apoyo a bares y restaurantes, y que seguirá ayudando a lo largo de este año.

"La línea de las ayudas irán conformes a las del año pasado. Hay que seguir ayudando al sector y concienciando a toda la sociedad de que es un sector importante. Tenemos un firme compromiso con nuestros clientes y distribuidores", ha recalcado.

Por su parte, el director de Horeca de Aguas Danone, Xavier Cornejo, ha reconocido que la hostelería es para su división un "sector clave" para la multinacional. "La hostelería nos está demostrando esas ganas de luchar y de adaptarse. Tendremos que analizar lo que demanda el consumidor para asegurar que salimos reforzados o estar igual de fuertes que antes del inicio de la crisis", ha subrayado. "La situación es muy compleja y no podemos dejar a nadie atrás. Un factor importante será el mantener la capilaridad de la hostelería, cuantos más bares podamos mantener abiertos, más rápida será la recuperación para todos", ha señalado.

HOSTELERÍA SEGURA Y DE PROXIMIDAD. Por su parte, la cofundadora del Grupo Paraguas, dueña de restaurantes como Ten con Ten, Amazónico o Aarde, ha subrayado que está demostrado que la hostelería es segura y que no es el punto principal de los contagios de coronavirus. "En Madrid estamos muy protegidos y se nos ha dado la posibilidad de seguir abiertos con medidas que nos permiten seguir viviendo, pero controlando. Está más que demostrado que el cierre de la hostelería no ha solucionado el tema del Covid y me sorprende que países como Reino Unido, Francia o Alemania no lo hayan visto todavía", ha indicado Seco, que en la actualidad tiene cerrado su local en Londres, pero mantiene abiertos los de Madrid y los de Emiratos Árabes.

Por su parte, el consejero delegado de FoodBox (Taberna del Volapié y Santa Gloria), Augusto Méndez de Lugo, ha reconocido que el sector está viviendo "momentos muy delicados" y que su grupo ha apostado por "tratar de proteger" a empleados y franquiciados. Méndez de Lugo ha subrayado que los consumidores están valorando mucho la cercanía y la proximidad. "La clave no es reinventarse, sino prepararse para cuando todo esto termine y acelerar el crecimiento", ha indicado, destacando la importancia del modelo de franquicia en estos momentos.

Por su parte, el chef valenciano Ricard Camarena, que cuenta con dos estrellas Michelin, comparte la opinión del directivo de FoodBox a la hora de destacar la apuesta por lo local, tras la restricción de movilidad. En su opinión, en vez de reinventar los negocios hay trabajar para "evolucionarlos" ante las nuevas tendencias y necesidades de los clientes.